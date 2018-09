L’Amministrazione comunale è lieta di annunciare che dopo un articolato iter amministrativo di oltre un anno ed un impegnativo stanziamento di risorse da parte dell’Ente Civico pari ad euro 1.400.000 per la realizzazione del progetto commissionato dal Commissario per le bonifiche denominato “Verde Amico”, in data odierna è stato siglato tra la società partecipata Infrataras e le Organizzazioni Sindacali l’accordo che prevede l’assunzione per dodici mesi di 145 lavoratori ex Isola Verde.

E a seguito dell’approvazione da parte della Regione Puglia del progetto di riqualificazione professionale, alla proroga del rapporto di lavoro per ulteriori tre mesi.

Il procedimento non è avulso dal riordino complessivo delle attività previsto in futuro per la società partecipata Infrataras e mira, oltre alla preminente funzione sociale, alla progressiva eliminazione di rapporti onerosi in outsourcing del Gruppo Comune.

Naturalmente, la eventuale e futura stabilizzazione dei lavoratori non potrà che fondarsi sul redigendo piano industriale e sul prossimo contratto di servizio di Infrataras e basarsi sulla diligenza quotidiana degli stessi lavoratori. Nel contempo le assunzioni di cui all’accordo odierno verranno formalizzate entro il giorno 13 del mese corrente.

“La mia Amministrazione – ha commentato il sindaco Melucci – sin dal suo insediamento ha inteso dare continuità agli impegni presi in passato da altre Istituzioni sforzandosi di garantire equilibrio tra le aspettative dei lavoratori e le esigenze di riprogrammazione del Civico Ente. Vorrei che i lavoratori, i sindacati ed i cittadini fossero consapevoli che l’impegno concreto che abbiamo profuso non ha eguali. Mentre altri si sono attardati in conferenze elettorali noi, con la solita silenziosa fatica, ci abbiamo messo i fatti concreti, gli atti e 1.400.00 euro. Ora mi aspetto una risposta corretta in termini di performance dalla platea degli interessati “.

