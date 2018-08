“Sarà una bella partenza. Ci confronteremo subito con belle realtà, a cominciare dal Noicattaro, secondo me tra le formazioni più temibili insieme con Mola, San Marco, Ginosa e Conversano. Dell’Ordona non ho notizie recenti, ma so che lo scorso anno era davvero un’ottima squadra”.

Al termine dell’amichevole disputata ieri pomeriggio contro la juniores del Rotonda Calcio, il tecnico biancoazzurro Giacomo Marasciulo ha commentato così il calendario pubblicato poche ore prima dalla Lega.

Si comincia in trasferta a Noicattaro il prossimo 9 settembre. Ultima giornata il 7 aprile 2019 in casa contro Bitritto. In mezzo altre 28 giornate di campionato su 29 domeniche totali: unica pausa, quella natalizia. Esordio in casa per i biancoazzurri il 16 settembre contro lo Sporting Donia. Giovedì pomeriggio la LND Puglia ha pubblicato il calendario ufficiale del prossimo campionato di Promozione pugliese, più compatto rispetto a quello dello scorso anno, inframezzato da soste e turni infrasettimanali. Resi noti anche gli accoppiamenti di Coppa, come sempre decisi in funzione della vicinanza territoriale. Nei sedicesimi di finale al Martina Calcio toccherà vedersela col Ginosa.

Oggi intanto la truppa svolgerà l’ultimo allenamento della settimana, prima della giornata di riposo prevista per domani, e il triangolare in programma al “Tursi” domenica pomeriggio (primo fischio d’inizio ore 17) con Team Altamura e Ragazzi Sprint Crispiano. Nell’amichevole di ieri tanti i goal realizzati e buoni riscontri sia sul piano del gioco che sulla forma fisica, via via sempre migliore. In evidenza Fumarola, autore di una pregevole doppietta.

Di seguito la sequenza degli incontri di campionato dell’Asd Martina Calcio

1^ Noicattaro – Martina Calcio

2^ Martina Calcio – Sporting Donia

3^ Ginosa – Martina Calcio

4^ Martina Calcio – Nuova Spinazzola

5^ Vigor Moles – Martina Calcio

6^ Martina Calcio- Rutiglianese

7^ Norba Conversano – Martina Calcio

8^ Martina Calcio – Bitetto

9^ San Marco – Martina Calcio

10^ Martina Calcio – Real Siti

11^ A. Barletta – Martina Calcio

12^ Martina Calcio – Don Uva

13^ Trulli e Grotte – Martina Calcio

14^ Martina Calcio – Apricena

15^ V. Bitritto – Martina Calcio

