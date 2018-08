Grande successo per la Cerimonia di Premiazione dell’International Universum Dance Award, Premio Internazionale di Danza Classica svoltosi nella splendida Sala Raffaello del Palazzo del Legato Albani di Urbino. Il premio, rivolto a danzatori e danzatrici dai 18 anni in su, é stato promosso dall’Universum Academy Switzerland di Lugano presieduta dal Dott.re Valerio Giovanni Ruberto con la Direzione Artistica della ballerina, insegnante e coreografa pugliese Dott.ssa Roberta Di Laura, danzatrice di fama internazionale giá Ambasciatrice At Large della Universum Academy Switzerland, in collaborazione con la Presidenza Regionale della Universum Marche. Il Concorso, fortemente voluto dalla Presidenza Federale, é nato al fine di premiare le eccellenze del balletto a livello nazionale ed internazionale ed offrire die premi speciali rispettivamente ad una giovane promessa della danza e ad un’artista dibfama internazionale che abbia dedicato tutta la sua vita alla danza.

La Giuria Internazionale, selezionata dalla Direttrice Artistica, ha visto protagonisti Presidenti di diverse sezioni del “Consiglio Internazionale della Danza di Parigi” riconosciuto dall’UNESCO quali Aelita Kondratova (San Pietroburgo), Kan Ichi Segawa (Tokyo), Mona D’Amours (Canada) e Michael Jacques (Miami). Le premiate della prima edizione dell’International Universum Dance Award

sono state le giovani danzatrici Roberta Giorgi e Felicia Matera mentre alla piccola Desirée Mazza e alla coreografa internazionale Luisa Signorelli sono stati conferiti rispettivamente “Premio Promessa della Danza” e “Premio Una Vita per la Danza”. Alla presenza di Autoritá e di Personalità del mondo della cultura e del volontariato, l’evento ha visto anche la presenza tra gli ospiti del soprano Anna Guastalli che ha incanto tutti i presenti con la sua splendida ed emozionante voce.

