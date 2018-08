Continuano gli appuntamenti di Opportunità Civica in collaborazione con EPI Puglia, inseriti nel programma “Piattaforma Futuro”, in cui il centrodestra si sta confrontando per ritrovare un linguaggio politico condiviso,

Venerdì 24 agosto 2018, alle ore 19:30, si parlerà di quanto sono sicure le nostre infrastrutture, presso Masseria Costa in via Costa a Pezze di Greco – Fasano (BR).

Interverranno:

Ciro Intermite – Architetto;

Vito Lippolis – Architetto;

Giovanni Copertino – Già Presidente Consiglio regione Puglia;

Pierdonato Costa – Opportunità Civica.

L’incontro è inserito nel programma di attività nei vari territori, che Energie per l’Italia Puglia con il civismo e le altre forze del centrodestra, per far si che la politica ritorni ad avere una visione e recuperi il rapporto con l’elettorato, partendo dall’ascolto e parlando non alla pancia degli elettori, ma ai loro cuori ed alle loro teste.

Altri appuntamenti si svolgeranno nei prossimi mesi a Taranto e Bari.

Bari, 28 luglio 2018

