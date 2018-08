Nella sesta amichevole pre-campionato il Taranto perde in casa contro la Virtus Francavilla con il risultato di 4-0. I rossoblù scendono in campo con il classico 4-3-3 e rispetto alla formazione iniziale schierata contro il Potenza, ci sono quattro novità: Van Brussel, Pelliccia, D’Alterio e Favetta. Ristabilito, invece, D’Agostino che parte dalla panchina. La Virtus Francavilla di Zavettieri risponde a sorpresa con il 4-4-2 schierando in avanti il tandem d’attacco Partipilo-Sarao.

La prima occasione della gara giunge al 6′: Ancora imbecca Oggiano che colpisce centralmente con Tarolli che respinge la sfera; l’azione prosegue con un traversone di Marsili dalla destra che imbecca il colpo di testa ravvicinato di Favetta che finisce alto. Risponde la Virtus al 19′ con un pallonetto di Partipilo a scavalcare Van Brussel ma sulla traiettoria si fa trovare pronto Bova che allontana il pericolo. Al 28′ Albertini serve sulla sinistra Partipilo che crossa rasoterra in mezzo per la conclusione al volo dell’accorrente Sarao ma la sfera termina alta sopra la traversa. Gli ospiti si portano in vantaggio al 30′ con una bordata da fuori area col sinistro di Partipilo, deviata da Van Brussel, che si insacca all’incrocio dei pali. Marsili ci prova al 36′ con una conclusione rasoterra dalla distanza che si spegne sul fondo.

A inizio ripresa raddoppia la Virtus: cross basso dalla sinistra di Vukmanic per il tap-in vincente di Mastropietro che insacca da pochi passi. Al 9′ sfiora il tris la squadra ospite: Vrdoljak per Caporale che da posizione favorevole non inquadra la porta. Il 3-0 arriva, però, un minuto dopo: cross di Sarao che infila Van Brussel spedendo la sfera all’angolino. Al 32′ la Virtus colpisce in contropiede: Arfaoui serve Sparacello che sigla il definitivo 4-0. Al 34′ è D’Agostino, direttamente da calcio d’angolo, a creare grattacapi al subentrato Turrin che respinge la sfera. Al 40′ il fantasista rossoblù si rende di nuovo pericoloso con una conclusione velenosa da fuori area che viene respinta dall’estremo difensore biancoceleste. Al 43′ è la volta di Massimo ma la sua conclusione radente finisce di poco a lato alla destra di Turrin. Finisce così 4-0 a favore della squadra di Zavettieri che si prepara a disputare il suo terzo campionato consecutivo in Serie C.

L’allenatore Michele Cazzarò, ai microfoni del sito ufficiale rossoblù, ha commentato così la gara odierna: «Nella prima mezz’ora ho visto una buona squadra, dopo il gol non abbiamo avuto la forza di reagire e abbiamo giocato con l’ansia. Non va bene così. Essendo io il mister mi assumo tutte le responsabilità. Abbiamo giocato con compagini di categoria superiore, il vero test lo avremo settimana prossima contro una squadra del nostro campionato. Solo domenica potremo tirare le somme».

Amichevole Pre-Campionato, Data e ora 19.08.2018, ore 20:30 – Stadio “Erasmo Iacovone” di Taranto

TARANTO-VIRTUS FRANCAVILLA 0-4

Marcatori: 30′ pt e 1′ st Mastropietro; 10′ st Sarao, 32′ st Sparacello.

TARANTO (4-3-3): Van Brussel; Pelliccia (14′ st Infusino), Bova (24′ st Miale), D’Alterio (17′ st Lanzolla), Carullo; Marsili (37′ st Gori), Manzo (18′ st Massimo), Guadagno (8′ st Squerzanti); Oggiano (11′ st D’Agostino), Favetta (11′ st Diakite), Ancora (37′ st Gatto). A disposizione: Cavalli, Giannotta, Bertani, Battista, Nocerino. All. Michele Cazzarò.

VIRTUS FRANCAVILLA (4-4-2): Tarolli (27′ st Turrin); Albertini, Marino, Sirri (18′ st Lugo), Caporale (16′ st Pino); Mastropietro (11′ st Siljic), Vrdoljak (27′ st Monaco), Folorunsho (11′ st Sparacello), Vukmanic (16′ st Cason); Partipilo (16′ st Pastore), Sarao (27′ st Arfaoui). A disposizione: De Luca, Zizzi, Labate. All. Annunziato Zavettieri.

Arbitro: Sig. Claudio Panettella di Bari; 1° assistente: Sig.ra Lucia Abruzzese di Foggia; 2° assistente: Sig. Leonardo De Palma di Foggia.

Note: osservato un minuto di raccoglimento per ricordare le vittime di Genova nel crollo del ponte autostradale del viadotto Polcevera; corner 4-1; recupero 1’ pt, 1′ st; circa 1000 spettatori.

