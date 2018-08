Vicinissimi al traguardo delle 15.000 (quindicimila) firme, questo il quorum necessario per poi indire il Referendum per l’aggregazione di Taranto e Provincia nella Regione Basilicata. Mancano circa due mesi alla fine della raccolta firme, i cittadini di Taranto e provincia devono comprendere l’importanza di aderire al progetto, in quanto laddove si raggiungesse il quorum delle 15.000 firme previste, si indirebbe il Referendum per l’aggregazione di Taranto e provincia nella Regione Basilicata, che porterebbe ad avere una serie di benefici economici per lo sviluppo di tutto il territorio Ionico. In buona sostanza i motivi sono molteplici e si traducono in indiscutibili vantaggi per il nostro territorio ionico che si elencano di seguito:

RIVISITAZIONE DELLA TRATTA FERROVIARIA TARANTO – POTENZA-SALERNO E DEI COLLEGAMENTI NEL TERRITORIO IONICO-LUCANO-CALABRESE;

ACCADEMIA NAVALE MERCANTILE DELLA BASILICATA, CON SEDE A TARANTO;

CREAZIONE DELLA SUPERSTRADA STATALE TARANTO-MATERA (COME DA PROGETTO);

LA FACOLTA’ DI MEDICINA, DI INGEGNERIA AMBIENTALE E LA FACOLTA’ DELLE POLITICHE AGRICOLE (COMPRESA MITICOLTURA E PESCICOLTURA O PISCICOLTURA, CHE DIR SI VOGLIA);

PROGETTO PARCO ARCHEOLOGICO DELLA MAGNA GRECIA, COME DA DISEGNO DI LEGGE.

50% DEI CONSIGLIERI REGIONALI E AUMENTO DEI RAPPRESENTANTI PARLAMENTARI

SERVIZIO SANITARIO MIGLIORE (oggi a Matera la risonanza magnetica si fa nel giro di pochi giorni dalla prenotazione). Incremento posti letto in Ospedale e possibile riapertura degli Ospedali di Grottaglie e Massafra. La gestione della sanità si riverserebbe su tre città (Taranto, Potenza e Matera), e non come adesso su sei, (Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto e B.A.T.);

PORTO E AEROPORTO DI TARANTO COME UNICHE STRUTTURE DI TALE TIPO IN BASILICATA, CON TARANTO ESPOSTA AL CENTRO DEL MEDITERRANEO, E CON CONSEGUENTI BENEFICI COMMERCIALI E DI TRASPORTO TURISTICO – TARANTO, POTENZA E MATERA SEDI PER GLI SCAMBI CULTURALI E COMMERCIALI CON I PAESI DEL MEDITERRANEO;

SVILUPPO ECONOMICO, TURISTICO E CULTURALE DEL CORRIDOIO IONICO-LUCANO E CALABRESE (ANCHE NELLA PARTE ORIENTALE DELLA PROVINCIA DI TARANTO);

ZONA ZES (zona economica speciale) DA IMPLEMENTARE;

RIDUZIONE DEL COSTO DELLA BENZINA NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TARANTO E RIVISITAZIONE PROGETTO TEMPA ROSSA;

TARANTO CITTA’ METROPOLITANA, CON TUTTI I BENEFICI ECONOMICI E FINANZIARI PER L’INTERA BASILICATA – E PER LA CITTA’ STESSA – (POTENZA E MATERA NON HANNO I REQUISITI DEMOGRAFICI PER DIVENTARE CITTA’ METROPOLITANA) – Con Taranto Città Metropolitana non si ha l’obbligo di rispettare il PATTO DI STABILITA’;

STAZIONE DI TARANTO – SNODO STRATEGICO PER ANDARE IN CALABRIA O VERSO L’ADRIATICO E NEL SALENTO, NONCHE’ SNODO STRATEGICO PER PORTARE I TURISTI PROVENIENTI CON IL TRENO AD ALTA VELOCITA’ O CON ALISCAFI – DAL LITORALE LUCANO E DAL NORD DELLA CALABRIA – DENTRO L’AEROPORTO DI GROTTAGLIE, DOVE POTRA’ ESSERE CREATO LO SNODO FERROVIARIO DELLA STESSA TRATTA TARANTO-GROTTAGLIE.- IL “TRENO” STA PASSANDO ……..PER NOI TARANTINI E STA A NOI SALIRCI SOPRA PER NON PERDERLO, IL FUTURO DI TARANTO E’ NELLE NOSTRE MANI, TENENDO PRESENTE CHE ANCHE LA BASILICATA NON PUO’ PERDERE QUESTO IMPORTANTE TRENO. OGGI CHIAMARCI PUGLIESI O LUCANI PUO’ NON SIGNIFICARE MOLTO AL COSPETTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO CHE SI AVREBBE .- FIRMATO: Maresciallo M.M. (ris) Gaetano LEUCCI Referente del Presidente del Comitato Taranto Futura Avvocato Nicola RUSSO.

Taranto, lì 18 Agosto 2018

LUNEDI 20 AGOSTO 2018 – DALLE ORE 18.30 ALLE ORE 23.45 – PALAGIANO (TA) – CORSO VITTORIO EMANUELE – ADIACENZE MUNICIPIO;

MARTEDI’ 21 AGOSTO 2018:

PRIMO APPUNTAMENTO: DALLE ORE 09.30 ALLE ORE 13.30 – RIONE TAMBURI TARANTO – VIA ORSINI ADIACENZE MERCATO ORTOFRUTTICOLO;

SECONDO APPUNTAMENTO: DALLE ORE 18.30 ALLE ORE 23.45 – TARANTO – VIA DI PALMA ANGOLO VIA CAVALLOTTI;

MERCOLEDI 22 AGOSTO 2018 – DALLE ORE 18.30 ALLE 23.45 – CRISPIANO (TA) PIAZZA MADONNA DELLA NEVE;

GIOVEDI’ 23 AGOSTO 2018:

PRIMO APPUNTAMENTO: DALLE ORE 09.30 ALLE 13.30 – VIA MIGLIOLI QUARTIERE PAOLO VI – ADIACENZE MERCATO SETTIMANALE;

SECONDO APPUNTAMENTO: – DALLE ORE 18.30 ALLE ORE 23.45 – MONTEMESOLA (TA) VIA ROMA ADIACENZE MUNICIPIO

VENERDI’ 24 AGOSTO 2018 – DALLE ORE 18.30 ALLE 23.45 – SAN GIORGIO JONICO (TA) PIAZZA SAN GIORGIO

SABATO 25 AGOSTO 2018:

PRIMO APPUNTAMENTO: – DALLE ORE 18.00 ALLE 20.30 – TARANTO VIA LIGURIA ADIACENZE PIAZZA SICILIA;

SECONDO APPUNTAMENTO: – DALLE ORE 21.00 ALLE 23.45 – LEPORANO – PIAZZA MARIA IMMACOLATA ADIACENZE BAR PRIMAVERA

DOMENICA 26 AGOSTO 2018 DALLE ORE 18.30 ALLE 23.45 – TARANTO – VIA D’AQUINO ADIACENZE CAFFE ITALIANO;

LUNEDI’ 27 AGOSTO 2018 DALLE ORE 18.30 ALLE 23.45 – TARANTO – VIA D’AQUINO ADIACENZE LIBRERIA MANDESE;

