Normalmente una “Maggioranza” eletta si caratterizza nei primi 100 giorni di Amministrazione.

Si dirà non sono ancora passati.

Il Consiglio Comunale eletto il 10 Giugno 2018, non solo non si caratterizzato in nessuna maniera pubblicamente ma, non si trova alcuna traccia neanche nell’Albo Pretorio del Comune.

Ad oggi, nessuna Delibera di Giunta Comunale è stata pubblicata se non quelle di Consiglio Comunale obbligatorie, eppure Monteiasi non è che non presenta piccole e grandi problematiche che necessitano di urgenti interventi.

Mi auguro che tutto questo tempo sia servito a tutti gli attori per studiare le varie problematiche, anche se, va sottolineato, la stragrande maggioranza degli “Eletti” sono stati già in un passato molto recente, “AMMINISTRATORI”, compresi tutti gli sponsor e i tifosi della Campagna Elettorale che, a vario titolo, nel corso degli anni hanno ricoperto cariche Amministrative quali, Consiglieri Comunali, Assessori ed alcuni Sindaci, i quali dovrebbero ben sapere e conoscere le varie problematiche.

Senza fare polemica spicciola, che non ci appartiene.

Sappiamo benissimo che le varie “Gare di Appalto” vengono effettuate dalle “strutture tecniche”, nello specifico la situazione dei lavoratori dipendenti dell’Azienda che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti i quali non percepiscono alcuni stipendi, il Comune può sostituirsi all’azienda nel pagamento di tali mensilità arretrate.

Qualche giorno fa avevamo sollecitato un “dibattito pubblico” riguardante il “Progetto dei Piani di Zona TA/6”, ci auguriamo che subito dopo il periodo ferragostano ciò avvenga.

In questa occasione, sollecitiamo di far conoscere alla Cittadinanza, alla luce della recente Delibera della Regione Puglia, se le Aree ricadenti sul nostro territorio (compreso i 70 Ettari) rientrano nella perimetrazione delle “ZES” Zone Economiche Speciali per Insediamenti Industriali e Commerciali anche in riferimento alla “Piastra Logistica del Mediterraneo” per la quale il Comune di Monteiasi dovrebbe sollecitare la stessa Regione Puglia, visto che dal 2014 (Giunta Vendola) tutta la progettazione ed in parte i finanziamenti approvati giacciono nei cassetti dei vari Assessorati.

In considerazione anche dei Progetti che si dovrebbero sviluppare sul nostro territorio, Droni, Aerei con Pilotaggio Remoto, Voli suborbitali e voli Civili.

In funzione di quanto espresso in precedenza, le rinnoviamo la Proposta già fatta dal 2015, alla passata Amministrazione, la possibilità di affidare incarico ad un Professionista o ad una Agenzia specializzata in materia con una convenzione per veicolare il nostro Comune e quanto si potrebbe progettare per lo sviluppo del nostro territorio.

Infine le sollecitiamo una discussione con tutto il “Mondo Scolastico” e non circa quanto prevede il “Piano di diritto allo Studio” in funzione della prossima apertura dell’Anno scolastico 2018/2019.

Si ricorda che il Comune di Monteiasi possiede un “MINI BUS” ed uno “SCUOLABUS” fermi da parecchi anni e per cui si sollecita il loro utilizzo, per un servizio “PEDAGOGICAMENTE “ ritenuto molto importante per i Bambini che frequentano i vari Istituti.

Per il Partito

Ciro Manigrasso

