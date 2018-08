Lome Super Fruit è il fornitore ufficiale di Bacche di Goji di “Casa Atletica Italiana”, la casa della Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera) ai campionati Europei di Atletica leggera di Berlino.

La Bacche di Goji fresche prodotte da Masseria Fruttirossi a Castellaneta Marina, nella Puglia baciata dal sole, potranno così essere comprese nell’alimentazione degli atleti italiani che gareggiano a Berlino nei campionati Europei di Atletica leggera.

Conosciute da millenni in Cina come “il frutto della Longevità”, le Bacche di Goji, oltre ad avere un sapore gradevole, contengono tutti i principali macro e micro nutrienti, tanto da avere uno straordinario effetto tonico ed energizzante. Soprattutto le Bacche di Goji rinforzano le difese immunitarie contribuendo così a mantenere l’organismo in buono stato di salute e a prevenire molte malattie.

L’importante collaborazione tra Masseria Fruttirossi e la Fidal è stata protagonista del workshop “Sport&Food – Cibo, salute e longevità della Dieta Mediterranea. I nuovi traguardi degli chef” che si è tenuto ieri (lunedì 6 agosto) presso il Golden Tulip Berlin.

È stata una manifestazione all’insegna della Puglia grazie all’intervento dello scrittore tarantino Lorenzo Laporta che ha relazionato su “Lo Sport olimpico e l’Alimentazione (mediterranea)”, un intervento incentrato sulla figura di Ikkos: medico, allenatore e atleta della Taranto Magno Greca, per primo nella storia ha intuito l’importanza della corretta alimentazione nella pratica sportiva.

È una figura indissolubilmente legata alla città di Taranto e alle sue origini.

Nel suo intervento Lorenzo Laporta ha realizzato un suggestivo confronto tra l’alimentazione degli atleti nel mondo antico e quella dei giorni nostri, enfatizzando il ruolo nella dieta mediterranea di quelli che oggi, proprio per loro straordinario apporto nutritivo, vengono chiamati “superfrutti”.

Tra questi la melagrana, già apprezzata nell’antichità, e le Bacche di Goji che, pur importate recentemente dalla Cina, sono ormai diffuse nel Mediterraneo, due “superfrutti” coltivati da Masseria Fruttirossi e commercializzati con il brand “Lome Super Fruit”.

A margine del workshop Dario De Lisi, direttore commerciale di Masseria Fruttirossi, ha spiegato che «abbiamo voluto abbinare il brand “Lome Super Fruit”, con il quale commercializziamo in tutto il mondo i nostri superfrutti, a quello della Fidal in occasione dei campionati europei di atletica, proprio perché le nostre Bacche di Goji, ma anche le melagrane e le Bacche di Aronia, possono contribuire a una sana alimentazione degli atleti italiani, come a quella di tutti gli sportivi».

Il workshop di ieri è solo il primo di numerose manifestazioni che, in concomitanza con il torneo, saranno ospitati da “Casa Atletica Italiana!”, eventi prestigiosi dedicati agli azzurri della Nazionale, alle aziende partner, agli esperti del settore food e alle iniziative di comunicazione della Federazione del presidente Alfio Giomi.

Un evento utile a dare visibilità internazionale anche alle realtà del settore economico-produttivo locale che, come Masseria Fruttirossi / Lome Super Fruit, stanno sostenendo il progetto Ikkos.

Il progetto Ikkos, incentrato su questa figura di atleta magno greco, è propedeutico alla candidatura di Taranto a sede dei Giochi del Mediterraneo 2025, un traguardo ambizioso che è stato confermato recentemente anche dal sindaco del capoluogo jonico Rinaldo Melucci.

Masseria Fruttirossi è l’azienda che, con oltre 300 ettari coltivati a melograno, si avvia a diventare il maggiore produttore italiano di melagrana, frutto che ha eccezionali proprietà salutari per l’organismo umano.

Oltre alla coltivazione del melograno, l’azienda agricola ha anche coltivazioni di Goji e di aronia, due arbusti le cui bacche hanno anch’esse straordinarie proprietà benefiche e salutistiche.

È un progetto imprenditoriale fortemente innovativo caratterizzato proprio dalla produzione di frutti che sono un autentico concentrato di salute e bellezza, in linea con la richiesta di un mercato di consumatori sempre più attenti al proprio benessere.

Il progetto Masseria Fruttirossi vede impegnati insieme la famiglia De Lisi, l’ingegnere Michele con i figli Dario e Davide, con il genovese Bruno Bolfo, socio dell’azienda.

Oltre le coltivazioni, circa 350 ettari a Castellaneta Marina, il progetto comprende anche un modernissimo stabilimento ubicato direttamente nelle piantagioni, con il quale è stata realizzata una innovativa “filiera cortissima” in cui il frutto viene lavorato a poche ore dal raccolto, mantenendo così tutte le straordinarie caratteristiche salutari e nutrizionali.

Lo stabilimento è dotato di modernissimi macchinari per l’essiccazione, la trasformazione e il confezionamento dei super frutti, con i quali vengono realizzati i prodotti da avviare ai mercati nazionale ed estero con il brando “Lome Super Fruit”: frutto fresco selezionato, succhi, spremute, confezioni di arilli e di bacche.

Le bacche di Goji

Il Goji, dal nome latino Lycium Barbarum, è un arbusto originario della Mongolia, da dove si è poi diffuso in Tibet e in Cina.

Ormai da più di duemila anni, nel paese della Grande Muraglia le Bacche di Goji sono considerate come il “frutto della longevità”, in quanto sono un alimento che, oltre ad avere un sapore gradevole, rinforza le difese immunitarie contribuendo così a mantenere l’organismo in buono stato di salute e a prevenire molte malattie

Le Bacche di Goji, infatti, contengono tutti i principali macro e micro nutrienti: carboidrati, proteine, lipidi, come l’Omega 3 e l’Omega 6, nonché il Germanio, un potente antiossidante che, oltre a contrastare l’invecchiamento delle cellule, protegge l’organismo dalle radiazioni e combatte l’artrite reumatoide, l’ipertensione e le allergie.

Le Bacche di Goji contengono anche vitamine del gruppo C e del gruppo E, rame, ferro, fosforo e manganese, nonché una elevata concentrazione di potassio e magnesio.

La Bacca di Goji, oltre ad avere un effetto tonico ed energizzante, è anche un potente “cosmetico naturale”, in particolare grazie all’elevato contenuto di carotenoidi e di vitamina A che contribuiscono alla bellezza di pelle, unghie e capelli.

© 2018, Redazione. Tutti i diritti riservati