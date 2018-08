Continuano ad arrivare soddisfazioni e riconoscimenti per Luigi Merico, imbattuto pugile professionista di Pulsano, reduce dalla sua decima vittoria su undici incontri disputati.

Il campione, infatti, venerdì scorso è stato insignito del Premio Nazionale “Terra di Puglia”, inserito nell’ambito di Sentieri DiVini, evento organizzato dall’associazione Janoct e dal Comune di Pulsano, con il patrocinio della Regione Puglia.

Luigi Merico, insieme ad altre autentiche eccellenze sportive del territorio come il calciatore professionista Filippo Falco e la stella del calcio femminile Debora Novellino, è stato premiato nella sezione “Un sogno nel cassetto – sport”.

“E’ un riconoscimento importante, sono fiero di averlo ritirato nella mia città – commenta soddisfatto Merico – e spero sia di buon auspicio per nuovi traguardi da raggiungere”.

