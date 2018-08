Grande attesa per la Cerimonia di Premiazione dell’International Dance Award, Premio Internazionale di Danza Classica rivolto a danzatori e danzatrici dai 18 anni in su promosso dall’Universum Academy Switzerland di Lugano con la Direzione Artistica della ballerina, insegnante e coreografa tarantina Roberta Di Laura, giá Ambasciatrice At Large della Universum Academy Switzerland, in collaborazione con la Presidenza Regionale della Universum Marche. La Giuria Internazionale, selezionata dalla Direttrice Artistica, vede protagonisti Presidenti di diverse sezioni del “Consiglio Internazionale della Danza di Parigi” riconosciuto dall’UNESCO quali Aelita Kondratova (San Pietroburgo), Kan Ichi Segawa (Tokyo), Mona D’Amours (Canada) e Michael Jacques (Miami). I tre classificati selezionati tramite le votazioni della Giuria sono: Roberta Giorgi, Felicia Matera e Gabriella Vinci. Mentre a Desirée Mazza e alla coreografa internazionale Luisa Signorelli saranno conferiti rispettivamente “Premio Promessa della Danza” e “Premio Una Vita per la Danza”. La cerimonia di premiazione avrá luogo il 25 Agosto alle ore 17.00 presso la prestigiosa Sala Raffaello del Palazzo del Legato Albani alla presenza di Autoritá e di Personalità del mondo della cultura e del volontariato internazionale.

