Per il mese di agosto sono state gia’ assegnate alla questura di Lecce per il territorio gallipolino 38 unita’ aggiuntive 20 unita’ per i reparti mobili da impiegarsi nelle fasce orarie serale e notturna e 18 unita’ sei equipaggi per i reparti prevenzione crimine per le fasce orari diurne e serali . Lo annunciano in un con un comunicato congiunto il segretario della Lega in Puglia Andrea Caroppo e il senatore leghista Roberto Marti. Dopo aver incontrato la scorsa settimana il Prefetto di Lecce Claudio Palomba – sottolineano – per discutere dell’ emergenza sicurezza e ordine pubblico nell’estate salentina e aver appreso di una sua formale richiesta inevasa di rinforzi per l’estate 2018 ci siamo recati a rappresentare personalmente la questione al ministero dell’Interno che ha immediatamente provveduto.

Fonte: ANSA

© 2018, Redazione. Tutti i diritti riservati