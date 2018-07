Italia batte Germania 3-1. È questo il risultato del match dilettantistico di boxe promosso sabato 28 luglio a Tricase, nel leccese, dalle società Quero-Chiloiro Taranto ed Alex Boxe Tricase. Un evento dal sapore internazionale, che è stato battezzato dalla presenze di due campioni che hanno portato in alto il nome del pugilato italiano: l’ex corona mondiale WBC dei pesi massimi leggieri e vincitore de L’Isola dei famosi 2006, prossimo a dare l’addio ai guantoni Giacobbe Fragomeni; e l’ex titolato intercontinentale dei Superpiuma, il brindisino ed attuale consigliere della Federboxe nazionale Antonio De Vitis. Con loro, in platea e sul ring alle premiazioni il presidente della FPI Puglia-Basilicata Nicola Causi. Al corner lo staff tecnico guidato dal Maestro benemerito Cataldo Quero e dal tecnico dell’Alex Boxe Tricase, l’ex pugile della Quero-Chiloiro Taranto Giuseppe Musarò

L’evento del Piazzale Eurospin di Tricase è stato caratterizzato da due parti: la sfida europea per club tra Italia e Germania ed una riunione dilettantistica interregionale. Nella sfida continentale, come annunciato, la rappresentativa italiana ha piegato quella tedesca per 3-1 “in uno scenario spettacolare grazie alla scelta degli attori sul ring che tecnicamente e nel fair play hanno offerto una prova eccellente della nobile arte” evidenzia il tecnico e manager della Quero-Chiloiro Cataldo Quero.

Questo l’andamento dei match tra le rappresentanze di Italia (Quero-Chiloiro, Beboxe Copertino ed Alex Tricase) e Germania (Boxeclub1921 Neunkirkhen allenata da Oliver Koch). Il Senior 91 kg della Quero-Chiloiro Ernesto Mariano, battendo con acutezza Marco Weber per squalifica alla seconda ripresa, eludendone il gap fisico, passa alla categoria olimpica Elite. Di questa serie, nei 69 kg, Vincenzo Maggio (l’altro Quero-Chiloiro), è stato battuto dall’avversario Hassan Karaca con una maggiore prestanza non riuscendone a colmare il divario. L’Elite 49 kg Damiano Cordella (Beboxe Copertino) l’ha spuntata ai punti su Haidar Warda. Il tris vincente italiano lo ha calato il Senior 60 kg dell’Alex Boxe Tricase Giovanni Zippo, col verdetto dei giudici a sfavore di Mateas Bartolovic.

Questo lo score della riunione dilettantistica interregionale: l’Elite I Serie 51 kg Vitalba Tanzarella (Quero-Chiloiro) è stata battuta dall’italo-ucraina della Sauli Boxe Olena Savchuk dopo una sfida bilanciata e battagliera. Come Youth 48 kg Vitalba Clemente (Quero-Chiloiro) firma la sua ottava vittoria su 14 match dilettantistici, a spese di Eleonora Alfano (Sauli Boxe Abruzzo). Nei Senior 64 kg Stefano D’Auria (Pugilistica Castellano) è stato battuto con un verdetto discutibile da Silvio Contestabile (Sauli Boxe). A completare i match coi due pugili dell’Alex Boxe Tricase: il Senior 69 kg Andrea Rizzello è battuto da Rocco Fronza (Planet Sport Palagiano) e nei Senior 81 kg Edoardo Rizzello ha pareggiato con Massimiliano Dell’Olio (Gymnasia One Bisceglie)

NUOVO WEEKEND SPECIALE La Quero-Chiloiro completerà la sua agenda “Boxe aperta per ferie” con un doppio appuntamento nel prossimo weekend. Venerdì 3 agosto si terrà la 5^ edizione del “Trofeo delle Dune” a Campomarino, manifestazione patrocinata dal Comune di Maruggio nelle figure del sindaco Alfredo Longo e del vicesindaco Giovanni Maiorano. Inizio degli incontri alle ore 22 in piazzale Italia, accanto alla torretta nel pieno centro. La Quero-Chiloiro ringrazia per l’evento la collaborazione del socio praticante Pietro Dimitri. L’ultima tappa dell’estate pugilistica è rappresentata dal III Trofeo “Città di Tursi”, la manifestazione nazionale che sabato 4 agosto avrà luogo in Piazza Maria di Anglona alle 20.30 nel comune della provincia di Matera. L’evento è patrocinato dal Comune di Tursi in collaborazione con il pugile aspirante tecnico Mario Arenga, il quale si esibirà nel match clou della serata.

© 2018, Innocenzo Cristian Ricci. Tutti i diritti riservati