“Una visione strategica per la Regione Puglia e una spinta unitaria nel segno del rinnovamento”. E’ il messaggio lanciato da “Idea”, il movimento fondato dal senatore Gaetano Quagliariello, che ha riunito a Bari i propri dirigenti e amministratori in un’assemblea regionale particolarmente significativa, perché svoltasi all’indomani delle elezioni amministrative in importanti realtà pugliesi e con le sfide per le comunali e per la Regione Puglia ormai alle porte. Nel corso della manifestazione, alla quale hanno preso parte i rappresentanti dei partiti della coalizione di centrodestra – Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Noi con l’Italia e Puglia Popolare – Quagliariello ha esortato il suo movimento e gli alleati a “mettere le idee al centro. L’elettorato – ha affermato il senatore – ha manifestato una fortissima esigenza di cambiamento. Lo si è visto alle politiche con la marea gialla del voto di protesta, ma anche alle amministrative dove il favore dei cittadini ha premiato proposte di forte rinnovamento. Bisogna saper intercettare questa istanza e riempirla di contenuti. Per questo lanciamo l’idea di convocare degli ‘stati generali’: non certo per parlarsi addosso, ma per immaginare una visione delle nostre città e della nostra Regione, partendo dalle nostre strade e dai nostri quartieri”.

Dal canto suo il coordinatore provinciale di Taranto di Idea, l’avv. Rino Fuggiano, commenta così il dibattito emerso a Bari: “Ora più che mai in Italia e in Puglia serve un grande sforzo di unità, fondato sulle idee e sui valori di riferimento. Ci vuole un centrodestra inclusivo, allargato alle diverse realtà civiche presenti sui territori, al fine di elaborare una piattaforma programmatica condivisa e capace di far fronte alle emergenze che attanagliano le nostre comunità: immigrazione clandestina, sicurezza, lavoro, infrastrutture. L’azione amministrativa deve essere guidata da princìpi chiari e persone capaci”.

“Peraltro il nostro partito – aggiunge Fuggiano – continua ad ampliare i propri orizzonti e, a tale proposito, abbiamo registrato con grande attenzione le importanti presenze, alla convention barese, del sindaco di Castellaneta, Giovanni Gugliotti, e dei consiglieri comunali di Taranto Floriana de Gennaro e Mimmo Festinante, che hanno portato la propria testimonianza di persone impegnate nelle istituzioni. Significativi contributi a un confronto fondamentale con le forze sane del civismo dei nostri territori”.

