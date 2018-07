Tutto è pronto per domani 29 luglio, a Cisternino (BR), per la festa regionale delll’Associazione socio politico culturale a carattere regionale “Opportunità Civica” in collaborazione con EPI Puglia, con la partecipazione dei coordinamenti regionali Puglia di Lega per Salvini, Forza Italia, Noi con l’Italia ed i coordinamenti provinciali Brindisi di Idea, Fratelli d’Italia.

Appuntamento cuore della Festa l’incontro dibattito, in piazza Marconi – Cisternino, dalle ore 19,00

Quale futuro per il CDX?

Moderato – Populista – Sovranista

Etica politica – politica etica.

L’appuntamento segue quello con un grande successo, a Roma lo scorso 26 luglio, “Piattaforma Futuro”, in cui il centrodestra è tornato a confrontarsi per ritrovare un linguaggio politico condiviso, che ha visto la partecipazione di amministratori regionali e locali dello schieramento classico del centrodestra e del civismo, concluso da Stefano Parisi, Segretario Nazionale di EPI, che ha illustrato la finalità dell’iniziativa <<Piattaforma Futuro non è un soggetto politico, si tratta di un processo di riflessione e di riorganizzazione partendo da questioni di fondo. C’è la necessità in Italia di rigenerare un’area liberale e popolare che torni ad essere la guida del centrodestra>>. Gli incontri proseguiranno nei vari territori per far si che la politica del centrodestra ritorni ad avere una visione e recuperi il rapporto con l’elettorato, partendo dall’ascolto e parlando non alla pancia degli elettori, ma ai loro cuori ed alle loro teste.

All’evento di cisternino parteciperanno:

Paolo Perrone – già sindaco di Lecce – FDI;

Federica De Benedetto – cons. comunale di Lecce – Forza Italia;

Sen. Gino Vitali – segretario regionale Puglia di FI – Senatore FI;

Andrea Caroppo – coordinatore regionale Puglia Lega per Salvini;

Sen. Piero Liuzzi – Noi con l’italia;

Giovanni Copertino – già Pres. Consiglio regionale Puglia;

Pierfranco Bruni – Saggista – Vice Segretario Nazionale Sindacato Libero Scrittori;

Cinzia Cavallo – responsabile area sudovest circoli Energie per l’Italia.

Bari, 28 luglio 2018

