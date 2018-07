Il Generale di Corpo d’Armata Vittorio TOMASONE, Comandante del Comando Interregionale Carabinieri “OGADEN” di Napoli, Comando di Vertice dell’Organizzazione Territoriale dell’Arma da cui dipendono le Legioni Campania, Basilicata, Puglia ed Abruzzo-Molise, il 25 e 26 luglio u.s. ha fatto visita al Comando Provinciale Carabinieri di Taranto.

Gli impegni nel capoluogo jonico sono iniziati nel pomeriggio del 25 luglio, quando il Gen. C.A. TOMASONE si è recato presso il Comune dove è stato ricevuto dal Sindaco di Taranto, dott. Rinaldo MELUCCI successivamente presso il Palazzo del Governo per incontrare il Prefetto, Dott. Donato Giovanni CAFAGNA.

Nella mattina del 26, il Comandante Interregionale ha raggiunto la Caserma “Ugo De Carolis” di Viale Virgilio, sede del Comando Provinciale dove, accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Andrea INTERMITE, ha incontrato gli Ufficiali, 15 dei 29 comandanti di Stazione ed una rappresentanza di Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri dei reparti territoriali, i comandanti dei Reparti delle Organizzazioni Speciale, Forestale e di Polizia Militare dei Carabinieri della provincia, nonché una delegazione del Co.Ba.R., (organismo di rappresentanza militare) e rappresentanti delle Associazioni Nazionali Carabinieri e Forestali. A fattor comune, il Gen. C.A. TOMASONE ha espresso la sua soddisfazione per l’impegno che l’Arma, in tutte le sue componenti, continua a profondere sul territorio jonico, nel contrasto alla criminalità diffusa ed organizzata, esortando i presenti a continuare a operare, ad ogni livello, con rinnovato slancio ed incisività, con lo scopo di assicurare alla cittadinanza la vicinanza che, da sempre, è tratto distintivo dell’Arma dei Carabinieri nel rapporto con le comunità.

A seguire, il Comandante Interregionale si è intrattenuto per un briefing dedicato, nel corso del quale il Col. INTERMITE ha illustrato la situazione dell’Ordine e Sicurezza Pubblica a livello provinciale e l’andamento dell’attività operativa del Comando jonico.

Prima di ripartire per Napoli l’Ufficiale Generale si è recato presso il Palazzo di Giustizia per un incontro con il Presidente del Tribunale, dott. Franco LUCAFO’ e con il Procuratore della Repubblica, dott. Carlo Maria CAPRISTO. A seguire ha poi incontrato il Presidente della Sezione Distaccata di Taranto della Corte d’Appello di Lecce, dott. Antonio DEL COCO, l’Avvocato Generale della Corte d’Appello,

dott. Nicolangelo GHIZZARDI, il Presidente del Tribunale per i Minorenni, dott.ssa Bombina SANTELLA ed il Procuratore della Repubblica per i Minorenni, dott.ssa Pina Montanaro, nonché il Comandante Marittimo Sud della Marina Militare, Amm. Div. Salvatore VITIELLO.

