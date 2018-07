Presentata in conferenza stampa nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città la manifestazione Isola Festival, l’appuntamento estivo promosso dall’ Associazione Terra, al via il 1° agosto e in programma in città vecchia tutti i mercoledì del mese ad eccezione del giorno 15. Un evento fortemente voluto dall’amministrazione comunale e sponsorizzato dal DUC –Distretto Urbano del Commercio- per tornare ad accendere i riflettori sul centro storico e sulle sue bellezze con una serie di iniziative sulle quali si è soffermato Antonio Santacroce, presidente dell’Associazione Terra organizzatrice della kermesse. <Finalmente si ritorna a grande richiesta dopo due anni di stop -ha esordito-. Senza il sostegno dell’amministrazione e del DUC non sarebbe stato facile, ma devo ringraziare anche gli altri partner tra cui Regione Puglia, Marina Militare e Arcidiocesi di Taranto e i numerosi sponsor. Puntiamo a regalare emozioni, questo l’obiettivo della manifestazione che vuole generare economia turistica e sociale diventando il festival del territorio. Offriremo un calendario di iniziative variegato tra musica, spettacoli, teatro, mostre, visite guidate e spazi dedicati alla cultura per popolare fino a tarda notte i vicoli, le piazze e ogni angolo della città vecchia: la novità di quest’anno è rappresentata dall’apertura di numerose residenze private per dimostrare che vivere nel centro storico di Taranto ha il suo fascino. Confidiamo nella solita partecipazione massiccia di pubblico>. Il Comune di Taranto ha sposato con favore il progetto dell’Associazione Terra così come sottolineato dal vice sindaco, Valentina Tilgher. <L’idea ci è piaciuta sin dal primo momento e quindi abbiamo garantito il supporto dell’amministrazione -ha dichiarato-. L’ Associazione Terra e i numerosi partner hanno centuplicato l’investimento in termini di offerta dimostrando la capacità concreta di fare qualcosa di significativo per il territorio, così come certificato anche dalle diverse edizioni de “L’Isola che Vogliamo”, manifestazione coraggiosa che riuscì ad abbattere le barriere del pregiudizio nei confronti della città vecchia. Le forze sane a Taranto ci sono e vanno sostenute, indipendentemente dalle idee politiche. Bisogna lavorare per il bene di questa città. Come amministrazione abbiamo deciso di intraprendere un percorso selettivo per riproporre eventi certi e ripetibili, anche per tener fede a quel discorso di distretto del commercio che intendiamo portare avanti. Chiediamo una mano alla stampa affinché dia il giusto risalto alla manifestazione>. Soddisfazione anche nelle parole dell’assessore comunale alla cultura Fabiano Marti. <Isola Festival è una grande occasione per riavvicinare la gente alla città vecchia -ha ammesso in conferenza stampa-. Come amministrazione stiamo facendo il possibile per dare forza a quei progetti che possano diventare dei punti fermi e vorremmo che Isola Festival diventasse un fiore all’occhiello anche per dare spazio ad artisti locali. Rivalutare il centro storico è una cosa che ci interessa tanto>.

Tutte le info su Isola Festival disponibili sul sito isolafestival.it e sulla pagina facebook isolachevogliamo.

Mercoledì 1 Agosto

COLONNE DORICHE

“FUNZIONE TEMPIO DELLA MADRE”

ORE 20:00 – LIBAGIONI ED INVOCAZIONI IN COSTUME

ORE 21:00 – CERIMONIA MISTERICA

ORE 22:30 – DANZA, MUSICA E PAROLE “LE VOLONTA’ DELLA MADRE REA”

ORE 23:00 – CERIMONIA DI COMMIATO DAL TEMPIO

REGIA SANTI SPANNA

PALAZZO GALEOTA

ORE 20:45 – PERFORMANCE POETICA “2pr OVVERO SE SON CERCHI SI CHIUDERANNO” DI FRANCESCA PELLEGRINO

ORE 21:45 – PRESENTAZIONE DELLA SILLOGE POETICA “VIAGGIO SALVATICO” DI GIAMPAOLO MASTROPASQUA

ORE 22:15 – CONVERSAZIONE CON ENRICA FALLONE EDITRICE

CONDUZIONE DIALOGICA DI PASQUALE VADALA’

PIAZZA MONTEULIVETO

ORE 21:00 / 22:00 PRIMA PARTE CONCERTO REPERTORIO TRADIZIONALE DELL’AREA JONICA

ORE 22:00 / 23:00 INCONTRO CON IL PUBBLICO

ORE 23:00 / 24:00 SECONDA PARTE CONCERTO REPERTORIO TRADIZIONALE DEL’AREA JONICA

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE TARANTINÌDION PROPONE UN INTRATTENIMENTO MUSICALE DI REPERTORIO POPOLARE DELL’AREA JONICA INTERVALLATO DA UN CONFRONTO SUL CAMPO CON IL PUBBLICO IN TEMA DI TRADIZIONE E CULTURA POPOLARE ATTRAVERSO UN BANCHETTO ALLESTITO CON MATERIALE DIMOSTRATIVO (FOTOGRAFICO, BIBLIOGRAFICO, STRUMENTALE).

ARCO SAN GIOVANNI

ORE 21:00/1:00 – TARANTO ROCK FESTIVAL

IL TARANTO ROCK FESTIVAL IN UNA VERSIONE INEDITA ALL’INTERNO DELL’ EVENTO ISOLA FESTIVAL.

DIVERSE E STRORDINARI ESIBIZIONI MUSICALI DEL PANORAMA INDIPENDENTE TARGATE ALTRAMUSICALIVE & RUMORE DAL BASSO.

SALITA SAN MARTINO

YOGA IN PIAZZA

ORE 21:00 – ACCOGLIENZA ED ISCRIZIONI GRATUITE

ORE 21:30 – PRATICA E SEQUENZE PROFONDE E RIFLESSIVE ISPIRATA ALL’ANANDA YOGA

ORE 22:30 – RILASSAMENTO FINALE ACCOMPAGNATO DAL SACRO SUONO DELLE CAMPANE TIBETANE

A CURA DI TERRA NUOVA ONLUS

PIAZZA DUOMO/VIA DUOMO

ORE 20:00/24:00 –“ PAISIELLO STREET BAND” CON MUSICA JAZZ-FOLK-ROCK

CHIOSTRO DI SANTA CHIARA

ORE 21:00 – PRESENTAZIONE DEL LIBRO “LA VERITA’ DEL FREDDO” DI RAFFAELLA FANELLI – LA STORIA, I DELITTI, I RETROSCENA. L’ULTIMA TESTIMONIANZA DEL CAPO DELLA BANDA DELLA MAGLIANA

UN VIAGGIO RACCONTATO DA RAFFAELLA FANELLI (AUTRICE)

DIALOGA CON LA SCRITTRICE VINCENZO CARRIERO (GIORNALISTA)

INTERVENGONO ETTORE RASCHILLA’ (GIORNALISTA) E ANTONIO FANELLI (ATTORE)

A CURA DI COSMOPOLISMEDIA

MUDI – MUSEO DIOCESANO

“VOCE E NOTTE”

ORE 20:30/24:00 – STUDIO 1 DANZA – INSTALLAZIONI AL MUSEO CON DANZA E CANTO

3 TURNI DI VISITE AL MUSEO CON TICKET 5 EURO INCLUSO INGRESSO,VISITA,SPETTACOLO

CAPPELLONE DI SAN CATALDO

“LA BOTTEGA DI SAN CATALDO”

ORE 21:00/24:00 – “LIVE SKETCHES ARTISTICI” ISPIRATI DAI SOGGETTI DEL “SAMMARTINO” CON REALIZZAZIONE DI CARTOLINE IN PERGAMENA ED OGGETTI IN CERAMICA PERSONALIZZATI

ORGANIZZAZIONE A CURA DE “PARROCCHIA DELLA BASILICA CATTEDRALE”

CAMPETTI DELLA CHIESA DI SAN GIUSEPPE

“ABBASC A’ MARINA A COZZE JÈ A REGGINE”

ORE21:00/23:00 – VIAGGIO NEL DIALETTO E NELLE TRADIZIONI TARANTINE E GARA PER L’APERTURA DELLE COZZE ATTRAVERSO I RACCONTI DI ENZO RISOLVO E LE DEGUSTAZIONI A CURA DELL’ORATORIO SAN GIUSEPPE.

PIAZZA FONTANA

ORE 21:00/23:30 – ARTISTI DI STRADA

ESIBIZIONI E PERFORMANCE CIRCENSE CON TESSUTI ACROBATICI – TRAMPOLIERI – CALCIO FREE STYLE

TERRAZZA HOTEL AKROPOLIS

ORE 22:00/01:00 – VINYL D.J SET GOFFREDO SANTOVITO (THIS IS THE PARTY & TARDAM RECORDS)

DEGUSTAZIONI FOOD & BEVERAGE

TERRAZZA BAIA DELLE SIRENE

ORE 19:00/2:00 – LIVE SET

LUCA BIONDI [DJSET]

LORIS LIGONZO [DJSET]

ALEX PALMIERI [DJSET]

DRINK & FOOD BY TERRAFERMA TARANTO

CAFFE’ LETTERARIO

ORE 19:00 – DEGUSTAZIONI E MUSICA

ORE 22.00 – D.J SET CLAUDIO CAVALLO (MASCARIMIRI’)

LA PIAZZETTA FISH BAR

ORE 19:00/24:00 – ONE HOUR STAGE – D.J SET CON DOTS & MIMMO NORMAN + SPECIAL GUEST

FRONTEMARE

ORE 21:00 – SELEZIONI MUSICALI A CURA DI D.J PEG

VISITE GUIDATE PER BAMBINI E PER LE LORO FAMIGLIE

ORE 20:30-22:00 – “ALLA RICERCA DEI PITTAGI DI TARANTO VECCHIA”. CONOSCI IL NOME DI OGNI PITTAGIO? OGNI BAMBINO AVRÀ A DISPOSIZIONE UNA MAPPA UTILE PER L’ESPLORAZIONE IN MODO TALE DA GUIDARCI ALLA RICERCA DEI LUOGHI PIÙ IMPORTANTI DI OGNI PITTAGIO. NON MANCHERANNO I PREMI. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, MASSIMO 30 PARTECIPANTI.

PROGETTO A CURA DI CIURMA SRLS

VISITE GUIDATE SPETTACOLORIZZATE

VISIONI DELL’ ISOLA

ORE 19.30 – RACCONTI DI NAVIGANTI, SIRENE E SOGNATORI DELL’ANTICA CITTÀ DEI DUE MARI

UNA SPECIALE VISITA GUIDATA, UNA VISIONE NON ORDINARIA DEL PERIPLO DELLA CITTÀ VECCHIA RACCONTANDO DI MONUMENTI, STORIE ANTICHE, L’ORIGINE DI TARAS ED IL MITO DEL MARE…

TUTTE LE VISITE GUIDATE PREVEDONO UN CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE DI 5€ A PERSONA. SONO SOGGETTE A PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA (NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI: 20 PERSONE; NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI: 50 PERSONE). PUNTO DI RACCOLTA ED INIZIO VISITE GUIDATE IN PIAZZA DUOMO (DAVANTI ALLA SEDE DELL’ASSOCIAZIONE TERRA). PER INFO E PRENOTAZIONI 3426891892.

A CURA DELL’ASSOCIAZIONE “IPERURANIO”

VISITE GUIDATE

ORE 21.30 – VISITA GUIDATA DELLA CITTÀ VECCHIA A CURA DI ROSA RISOLVO CON PARTENZA DALLA CHIESA DI SAN GIUSEPPE

APERTURE STRAORDINARIE E VISITE AI LUOGHI DI CULTO E DI PREGIO STORICO

PALAZZO PANTALEO

ORE 20:00/23:00 – APERTURA STRAORDINARIA

CATTEDRALE SAN CATALDO

ORE 19:00/24:00 – APERTURA STRAORDINARIA

CHIESA SAN DOMENICO

ORE 20:00/24:00 – APERTURA STRAORDINARIA

PALAZZO ARCIVESCOVILE

VISITE GUIDATE GRATUITE

ORE 20:30 – PRIMA VISITA

ORE 21:45 – SECONDA VISITA

ORE 23:00 – TERZA VISITA

INFO E PRENOTAZIONI 099/4709611 – MAIL:BENICULTURALI@CHIESACATTOLICA.TARANTO.IT

CHIESA DI SAN GIUSEPPE

ORE 20:00/24:00 – APERTURA STRAORDINARIA

CIRCUITO IPOGEI COMUNALI VISITABILI GRATUITAMENTE :

– VICO OSPIZIO

– VIA CAVA 99

– VIA CAVA 93

– VIA CAVA 92

– VIA CAVA 76

© 2018, Redazione. Tutti i diritti riservati