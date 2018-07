«La cerimonia di inaugurazione della nuova Isola Pedonale di via Lanza è la coronazione di un lavoro lungo, complesso e difficile. È una scommessa vinta, il successo di una intuizione che con ostinazione abbiamo portato avanti, credendo fermamente nella sua bontà.

Quell’attività ha finalmente trovato la sua realizzazione concreta: aumentare le porzioni di città pedonalizzate, dar vita ad un polo di aggregazione sociale, valorizzare il centro cittadino in termini di arredo urbano. Era esattamente questo che avevamo in mente quando disponemmo la chiusura al traffico di via Lanza. Una decisione che in molti criticarono, com’è stata criticata anche quella di completare il naturale corso di questo progetto attraverso la riqualificazione della via che ospita adesso la nuova isola pedonale. I fatti, però, con il tempo si incaricano sempre di raccontare la verità. E la verità è che avevamo visto giusto, che l’orizzonte a cui guardavamo era quello corretto.

Questa opera pubblica è oggi patrimonio dell’intera nostra comunità, a cui chiedo di averne cura e di frequentarla. È già avvenuto e continua ad accadere ogni giorno. Facciamo in modo che questa sia la regola, la normalità, nei periodi estivi come in quelli invernali. All’Amministrazione comunale spetta il compito di proseguire su questa strada, continuando a riempire di contenuti ed eventi quello che non è soltanto uno spazio fisico, ma un luogo di incontro, in cui la nostra identità si manifesta e trova la sua celebrazione. Non è un caso se abbiamo voluto che la cerimonia di inaugurazione della nuova isola pedonale, che ho voluto dedicare a Sant’Anna in ragione della sua coincidenza con una delle feste più sentite della storia della nostra città, fosse accompagnata da un grande concerto, quello della band Le Vibrazioni. Perché la musica, meglio di qualunque altra forma artistica, ha il potere di saper unire. E soprattutto perché questo spettacolo musicale ci restituisse la gioia di un risultato collettivo. Foggia ha bisogno di imparare di nuovo a sorridere. Tutti noi abbiamo bisogno di tornare a sorridere.

Grazie dunque a tutti coloro i quali con il loro lavoro quotidiano, il loro impegno ed il loro sacrificio hanno reso possibile scrivere questa bella pagina. Grazie a ciascun assessore della mia Giunta, ai consiglieri comunali, ai tecnici del Comune, a quanti si sono occupati della sicurezza e dell’organizzazione dell’evento, agli sponsor che hanno voluto essere accanto all’Amministrazione comunale, agli artisti che hanno reso questa iniziativa ancor più speciale.

Il centro di Foggia da ieri ha un nuovo volto. Foggia possiede adesso quella che secondo me è la più bella isola pedonale tra quelle dei capoluoghi di provincia della Puglia. Difendiamo e valorizziamo insieme questa grande conquista».

