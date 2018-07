“Ti chiedo di considerare la possibilità di sospendere a stretto giro di tempo il pagamento dell’IRBA. È un tributo che grava sensibilmente su bilanci e gestione di molte aziende ed è oggetto di procedura di infrazione in ambito europeo perchè la Commissione Europea l’ha giudicata come una gabella utilizzata senza finalità specifiche se non quelle generiche, e vietate, di mera cassa”. È l’invito contenuto in una lettera che il senatore Dario Stefàno (pd) ha inviato al Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano per chiedere almeno la sospensione dal pagamento dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione, alla luce dell’imminente programmata scadenza, fissata per il prossimo 3 agosto, e in attesa di sapere cosa intenderà rispondere il governo nazionale nei 2 mesi a disposizione. “L’Europa – conclude Stefàno – ha già provveduto nei giorni scorsi ad inviare all’Italia una lettera di costituzione in mora chiedendo l’abolizione del tributo perché riconosce questa tassa priva di finalità e contraria alle disposizioni della direttiva europea sul regime generale delle accise”.

