“Gli ulivi di Tap, il gasdotto, le trivelle e ora l’accesso agli atti sul dossier Ilva. Il Governatore pugliese infila l’ennesimo “KO” consecutivo davanti al Tar. Un record. Un risultato da guinness, che consegna Emiliano alla storia per un primato unico: quello delle cause perse”.

Lo dichiara Francesca Franzoso consigliere regionale di Forza Italia.

“Nostalgia per la toga a parte, dopo l’ultima sconfitta Emiliano dovrebbe cominciare a dirimere i conflitti tra la Puglia e gli altri livelli dello Stato, stando più lontano dai tribunali e praticando di più la mediazione politica, la concertazione, il dialogo istituzionale. La Puglia ne guadagnerebbe in tempo, denaro e, soprattutto in credibilità”.

