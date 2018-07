Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione musicale “Radionorba Battiti Live”, in programma domenica 29 luglio sul molo San Nicola, con apposita ordinanza sono state disposte le seguenti limitazioni al transito e alla sosta:

I. Dalle ore 06.00 del 26 luglio alle ore 06.00 del 30 luglio e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “Divieto di sosta – Zona rimozione” ed il “Divieto di transito” su tutto il molo San Nicola;

II. Dalle ore 05.00 del 28 luglio alle ore 24.00 del 30 luglio 2018 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “Divieto di sosta – Zona rimozione” ed il “Divieto di transito” sulle seguenti strade e piazze:

a. piazza Eroi del Mare;

III. Il 29 luglio:

1. dalle ore 05.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “Divieto di sosta – Zona rimozione” sulle seguenti strade e piazze:

a. lungomare sen. Araldo di Crollalanza nel tratto compreso tra largo Adua (lato prolungamento via Abbrescia) e piazzale IV Novembre;

b. via Fiorese;

c. via Quarnaro;

2. dalle ore 14.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “Divieto di sosta – Zona rimozione” in corso Cavour, area di sosta delimitata tra le due carreggiate di corso Cavour, il prolungamento di via Cognetti ed il prolungamento di via Dante;

3. dalle ore 09.00 alle ore 24.00 e, comunque, sino al termine della manifestazione, è istituito il “Divieto di transito” sulle seguenti strade e piazze:

a. lungomare sen. Araldo Di Crollalanza, tratto compreso tra piazzale IV Novembre e piazza Diaz;

b. piazza Diaz;

c. tratti terminali delle traverse che adducono alla piazza Diaz (via Goffredo Di Crollalanza, tratto compreso tra via Imbriani e lungomare di Crollalanza ed il tratto di strada di collegamento tra largo Giannella e lungomare Di Crollalanza);

d. largo Giordano Bruno (tratto prolungamento di via XXIV Maggio);

4. dalle ore 14.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è consentita la sosta per i veicoli a servizio di persone con capacità motorie sensibilmente ridotte munite di regolare contrassegno di riconoscimento, sull’area di sosta delimitata tra le due carreggiate di corso Cavour, il prolungamento di via Cognetti ed il prolungamento di via Dante (di fronte Hotel Oriente);

IV. Dalle ore 08.00 del 26 luglio alle ore 24.00 del 30 luglio 2018 e, comunque, fino al termine delle esigenze, in deroga all’Ordinanza Sindacale n. 2322 del 20.3.1991, è consentito il transito all’interno del perimetro individuato da: via B. Regina – via B. Bari – via Capruzzi – via Oberdan – via Di Vagno – lungomare Nazario Sauro – lungomare A. Di Crollalanza – p.zza IV Novembre – corso Vittorio Emanuele II – corso Vittorio Veneto, ai veicoli al servizio della società Music Art Management, con portata superiore a t. 3,5, previa comunicazione de numeri di targa alla Sala Operativa del corpo di Polizia Locale.

© 2018, Redazione. Tutti i diritti riservati