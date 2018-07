Il Consiglio Comunale di Grottaglie, nella seduta del 23 luglio scorso, ha adottato all’unanimità la Variante Urbanistica al PRG che consentirà al settore tecnico della Provincia di Taranto di proseguire le attività relativamente alla progettazione esecutiva e all’indizione del bando di gara per il lavori di ammodernamento e manutenzione della viabilità di collegamento tra la SS7 e l’Aeroporto di Grottaglie.

Il progetto dopo anni di stallo, finalmente arriva a vedere la luce ed è prossimo alla realizzazione. Esso fà parte di un lotto complessivo di 25.000.000 di euro. Il primo stralcio, per un importo pari a 12.000.000, partirà dallo svincolo per Monteiasi e attraverso la realizzazione di una nuova bretella arriverà sino all’ingresso dell’aeroporto, migliorando il transito dei mezzi pesanti.

La Provincia e la Regione Puglia formalmente hanno preso impegno di reperire fondi che consentiranno a breve il completamento del progetto che prevede l’adeguamento della viabilità sino alle aree industriali di Grottaglie per poi ricollegarsi agli svincoli della SS7 e integrandosi a quello che è il tracciato che fa parte dell’altra viabilità in progetto che è la Bradanico-Salentina.

L’amministrazione di Grottaglie considera fondamentale per lo sviluppo delle attività che insistono nell’aerea dell’aeroporto la realizzazione di quest’opera, già inserita nel piano strategico di sviluppo delle aree aeroportuali in fase di realizzazione. Le aree in questione sono altresì state incluse nel piano strategico che riguarda le Zone Economiche Speciali che saranno oggetto di particolari agevolazioni e diventare attrattori di investitori che avranno a che fare con Porto e Aeroporto.

Fondamentale che gli impegni assunti da Provincia di Taranto e Regione Puglia coinvolgendo il CIPE siano concreti e immediati.

Giovanni Blasi – Assessore all’urbanistica

© 2018, Redazione. Tutti i diritti riservati