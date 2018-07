Sin dall’insediamento dell’Amministrazione Melucci l’interlocuzione con le Associazioni di categoria è stata aperta e costruttiva e le tematiche portate all’attenzione molteplici ma, in ogni occasione, tenute nella dovuta attenzione.

Da subito è stata segnalata quale criticità la presenza dei cordoli spartitraffico in zone naturalmente votate al commercio, con particolare riferimento a Via Liguria ed a Via Cesare Battisti. Stando ai dati raccolti dalle associazioni di categoria, la presenza di tali infrastrutture ha inciso in modo significativo e negativo sull’andamento dei fatturati delle aree.

L’Amministrazione ha affrontato la questione con la dovuta cautela e diligenza: l’eliminazione dei cd. “cordoli”, il cui obiettivo era, ed è, di disciplinare un comportamento molto spesso irregolare nella guida, caratterizzato dall’abitudine al parcheggio in zone non consentite ed occupando la sede stradale (meglio nota come doppia e, per i più arditi, tripla fila) e conseguente invasione delle corsie riservate ai mezzi pubblici da parte delle vetture private, congestione del traffico veicolare ed, in ultima analisi, scarsa vivibilità dell’area.

Al termine delle attività di analisi e pianificazione l’Amministrazione ha definito pertanto di procedere con un intervento test su più livelli, che consenta da un lato di incrementare i controlli sulle infrazioni stradali della zona e, dall’altro, di procedere alla verifica, su un’area facilmente controllabile in quanto limitata, degli effetti dell’eliminazione dei cordoli.

E’ già in corso la procedura per l’installazione delle videocamere di controllo nel tratto di Via Liguria attualmente interessato, che verrà conclusa entro 1 mese. La presenza di tale procedura è stata elemento determinante nell’individuazione dell’area test, caratterizzata peraltro da una minore estensione, che ne consente un miglior controllo.

I lavori di eliminazione dei “cordoli” dalla sede stradale di Via Liguria avranno inizio alle ore 8.30 del 26 Luglio e, a partire da tale data saranno attivati controlli dell’area da parte della polizia municipale sia tramite pattugliamento che tramite utilizzo di apposite vetture con fotocamere idonee al rilevamento ufficiale della infrazione.

Con le Associazioni di categoria si dovrà invece lavorare per attivare il monitoraggio dell’andamento dei fatturati, al fine di certificare l’efficacia dell’intervento.

La fase di test terminerà il 30/11 e, se i risultati saranno quelli predetti dalle associazioni di categoria e auspicati dall’Amministrazione, anche in termini di comportamento su strada degli utenti, si potrà procedere, già prima di natale, con un ulteriore intervento su Via Cesare Battisti.

“Il settore terziario – sottolinea l’Assessore allo Sviluppo Economico Valentina Tilgher – attraversa da tempo una forte crisi. Gli interventi finalizzati ad aumentare la fruibilità degli spazi urbani destinati al commercio sono una delle direttrici di sviluppo degli interventi dei Distretti Urbani del Commercio. L’eliminazione dei cordoli è un intervento apparentemente di piccolo cabotaggio ma dagli operatori del settore ritenuto strategico, ma soprattutto un segnale di attenzione al settore da parte dell’Amministrazione. Ammetto che per me è fonte di grande soddisfazione l’avvio di questo progetto, da lungo tempo invocato dagli operatori, per il tramite delle loro Associazioni di Categoria.”

“La buona riuscita del test – specifica l’Assessore alle Partecipate, Polizia Municipale e Avvocatura Gianni Cataldino- passa attraverso uno sforzo di controllo ed educazione stradale della Polizia Municipale che, ci auguriamo, smetta a brevissimo di aver senso di essere, a fronte di un comportamento rispettoso e ligio degli utenti dell’area. Contiamo sul senso civico e del decoro dei nostri concittadini”.

