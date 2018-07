Prosegue, la raccolta delle firme, iniziata lo scorso 10 febbraio per l’attuazione del referendum consultivo finalizzato all’annessione/aggregazione di Taranto alla Regione Basilicata, promosso, ricordiamo dal “Comitato Taranto Futura” presieduta dall’Avvocato Nicola RUSSO. Dopo la raccolta delle firme tenutasi la scorsa settimana in diversi punti della città e zone limitrofe, dove sono state raccolte complessivamente 597 firme, si comunicano di seguito i giorni, gli orari ed i luoghi in cui stazioneranno i banchetti per la raccolta firme:

MERCOLEDI’ 25 LUGLIO 2018 – DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 23.30

TARANTO – CORSO DUE MARI DI FRONTE AL COMANDO MARITTIMO SUD

VENERDI’ 27 LUGLIO 2018 DALLE ORE 18.00 ALLE 23.00

TARANTO – VIA D’AQUINO ADIACENZE LIBRERIA MANDESE;

SABATO 28 LUGLIO 2018

PRIMO APPUNTAMENTO: DALLE ORE 09.00 ALLE 13.30:

TARANTO – MERCATO ORTOFRUTTICOLO PIAZZA SICILIA;

SECONDO APPUNTAMENTO: DALLE ORE 18.00 ALLE 23.45:

LATERZA (TA) – PIAZZA VITTORIO EMANUELE;

DOMENICA 29 LUGLIO 2018 DALLE ORE 18.00 ALLE 23.45:

PRIMA POSTAZIONE:

TARANTO – VIA D’AQUINO ADIACENZE BAR/CAFFE’ ITALIANO

SECONDA POSTAZIONE:

MARINA DI PULSANO “MONTEDARENA” (TA) – VIALE DEI MICENEI ADIACENZE SUD HOTEL.

NOTE DEL REFERENTE DEL COMITATO:

E’ possibile visitare il BLOG su facebook: Taranto in Basilicata per avere contezza di qualsiasi aggiornamento/modifica degli appuntamenti o per verificare video esplicativi afferenti la raccolta firme per il Referendum.

E’ necessario per la firma, portare seco documento di riconoscimento in corso di validità: Patente/Passaporto/Carta d’identità. Si precisa che l’essere sprovvisto del documento preclude la possibilità di apporre la propria firma, poiché le firme dovranno essere autenticate dal Presidente del Comitato.

QUESTO E’ UN PROGETTO ECONOMICO PER TARANTO, APOLITICO E APARTITICO PER LO SVILUPPO DELLA NOSTRA BELLA CITTA’ CHE SE VOGLIAMO PUO’ CAMBIARE! IL PROGETTO STA PER REALIZZARSI. IL FUTURO DI TARANTO E TUTTA LA PROVINCIA E’ NELLE NOSTRE MANI. I NOSTRI FIGLI ED I NOSTRI NIPOTI DEVONO AVERE L’OPPORTUNITA’ DI STUDIARE E LAVORARE VICINI AI LORO AFFETTI E NON EMIGRARE IN ALTRE CITTA’ COME AVVIENE ADESSO!!!

