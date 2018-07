E’ stato presentato questa mattina a Palazzo Adorno, a Lecce, il “Festival dell’Arcimatto – Gianni Brera tra giornalismo e letteratura”, evento promosso e organizzato dal Comune di Uggiano la Chiesa, in collaborazione con Provincia di Lecce, Ordine dei Giornalisti di Puglia, Menhir Salento, Tenute Lu Spada e Del Duca pasta artigianale.

Alla conferenza di presentazione dell’evento, che gode del patrocinio della Provincia di Lecce, in programma giovedì 26 luglio (ore 20.30), nella suggestiva location del Castello di Casamassella (frazione di Uggiano la Chiesa), sono intervenuti Antonio Gabellone, presidente della Provincia di Lecce, Salvatore Piconese, sindaco di Uggiano la Chiesa, Carmine Dipietrangelo, di Tenute Lu Spada e Daniele Marsano, di Del Duca pasta artigianale.

L’evento, giunto alla seconda edizione, sarà dedicato interamente al noto scrittore e giornalista sportivo, nel 26esimo anniversario della sua scomparsa, avvenuta nel 1992. Sarà ricordata l’opera giornalistica e letteraria di Gianni Brera, in particolare la sua straordinaria inventiva e la sua padronanza della lingua italiana con le quale ha influenzato profondamente il giornalismo sportivo italiano dal dopoguerra in poi.

Alla serata in omaggio a Brera, che rientra nei corsi/seminari per i crediti formativi (due) dei giornalisti, saranno presenti Salvatore Piconese, sindaco di Uggiano la Chiesa, Piero Ricci, presidente Ordine Giornalisti Puglia, Paolo Brera, giornalista e figlio di Gianni Brera, Claudio Rinaldi, giornalista e scrittore, vice direttore Gazzetta di Parma, Claudio Valeri, giornalista TG1, Cosimo Argentina, scrittore, Eugenio Tartanelli, sindaco di San Zenone Po.

Il presidente della Provincia di Lecce Antonio Gabellone ha voluto porre l’accento sulla modernità di Brera: “Ha rivoluzionato il linguaggio del giornalismo italiano, innovativo si dal punto di vista calcistico, ma al tempo stesso un linguaggio capace di raccontare e scrivere di cucina, storia, cultura. Insomma attraverso i suoi scritti Gianni Brera ci ha raccontato il mondo. E l’iniziativa messa in campo dal Comune di Uggiano, per il secondo anno consecutivo, ci fa capire di come sia vario, integrante e fascinoso il nostro Salento. Un piccolo centro dell’entroterra che riesce a coniugare cultura ed enogastronomia, mettendo assieme aziende del territorio, in una esperienza che definirei unica e che mantiene alta l’offerta culturale che il Salento continua a offrire”.

“Un Festival che, giunto alla sua seconda edizione, intende ricordare una delle figure più interessanti del giornalismo italiano. Lo faremo con intellettuali e giornalisti, molti dei quali sono stati suoi amici, suoi colleghi e suoi allievi”, ha dichiarato nel suo intervento il sindaco di Uggiano la Chiesa Salvatore Piconese.

“Quest’anno ricorre il 26esimo anno dalla sua morte, e l’amministrazione comunale, insieme a Provincia di Lecce e Ordine dei Giornalisti di Puglia, grazie anche alla collaborazione di amici e sponsor, ha inteso promuovere questo evento dedicato interamente all’opera breriana. Bisogna sottolineare che scritti di Brera, con la loro creatività e innovazione culturale, hanno cambiato completamente il linguaggio del giornalismo sportivo. Molti dei termini breriani sono ormai penetrati e assimilati nella narrazione giornalistica nazionale. Ecco giovedì 26 luglio ricorderemo una delle figure intellettuali più belle e affascinanti del Novecento italiano”, ha concluso il sindaco Piconese.

Lecce, 20 luglio 2018

