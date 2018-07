Il basket toglie, la pallacanestro restituisce. Il gioco di parole descrive appieno la soddisfazione per il Cus Jonico Taranto che la prossima stagione giocherà il campionato di Serie C Gold 2018/2019. La Fip Puglia dopo aver comunicato innanzitutto la “creazione” di questa categoria, che non c’era negli scorsi anni, ha accettato di buon grado la richiesta avanzata dalla società del presidente Cosenza.

“In un certo senso veniamo ripagati di un ‘torto’ che avevamo subito un anno fa – dice il presidente Sergio Cosenza nell’apprendere con gioia la notizia – Dopo la retrocessione dalla serie B (peraltro dopo 4 stagione di fila nel torneo cadetto, ndr) difatti siamo stati retrocessi due volte perché in Puglia non si è riusciti a costituire la C Gold e quindi siamo stati costretti a giocare la C Silver. Al termine di un campionato di certo non brillante ci siamo detti da subito disposti a salire di categoria se ci fossero stati i numeri per formare un campionato di C Gold, ed ora torniamo nella categoria che ci compete, con un anno di ritardo”.

Queste le squadre che parteciperanno al prossimo campionato di C Gold 2018/2019: Cus Jonico Basket Taranto, Valentino Castellaneta, Basket Francavilla, NP Ceglie 2001, Np Monteroni, Action Now Monopoli, Libertas Altamura, Cestistica Ostuni, Talos Ruvo, Mola New Basket, Pallacanestro Lupa Lecce, Sunshine Vieste.

Nei prossimi giorni la Fip Puglia comunicherà le date e il calendario. Parallelamente la società del Cus Jonico con il ds Vito Appeso è già al lavoro da tempo, con il coach Giulio Caricasole, sul mercato e nei prossimi giorni verranno ufficializzati i primi giocatori della nuova squadra.

