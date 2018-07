Parte con una anteprima, tutta dedicata ai giornalisti, la nona edizione di Vino è Musica, la rassegna che ogni anno mette insieme a Grottaglie e in alcune tappe nell’alto Salento, le migliori produzioni vitivinicole, musicali e le proposte di cucina più interessanti del sud.

Venerdì 20 luglio alle 10.30 l’atrio del Castello Episcopio farà da primo palcoscenico della manifestazione con la presentazione ufficiale dell’evento che quest’anno prolunga il suo calendario dal 24 al 28 luglio.

Si tratte di una delle iniziative più longeve e riconoscibili della provincia tarantina, che per l’edizione 2018 raccoglie l’importante successo di ben 59 cantine accreditate, provenienti da Puglia, Basilicata e Campania, presenti nei percorsi on the road del 27 e 28 luglio, nei laboratori di AIS e Slow Wine e nei blind tasting del Premio enologico omonimo.

Padrino d’eccezione dell’edizione di quest’anno sarà Federico Quaranta, il volto e la voce note della TV e della Radio (conduttore televisivo per Rai de La Prova del Cuoco, Linea Verde Orizzonti e radiofonico Radio 2 con la trasmissione cult Decanter – ndr).

Durante l’anteprima dedicata ai giornalisti ad illustrare i dettagli di Vino è Musica 2018 saranno Enza De Carolis, dell’Associazione Intersezioni organizzatrice dell’evento, l’Assessore regionale alle risorse agroalimentari Leonardo Di Gioia, il sindaco del Comune di Grottaglie, Ciro D’Alò, il presidente del GAL Magna Grecia e di Confagricoltura Taranto, Luca Lazzaro, il fiduciario della condotta Slow Food di Grottaglie, Franco Peluso e il responsabile di Sistema Museo, Simone Mirto.

