Condividi questo contenuto













Questa mattina, nella sala consiliare di Palazzo dei Celestini, il presidente della Provincia di Lecce Antonio Gabellone ha incontrato Vincenzo Nicolì, dirigente scolastico collocato in pensione dopo una lunga carriera a capo dell’Istituto Tecnico “Grazie Deledda” di Lecce.

L’iniziativa della Provincia di Lecce, diventata ormai un appuntamento tradizionale che si ripete da alcuni anni, nasce dalla volontà di offrire un riconoscimento istituzionale ai dirigenti scolastici degli Istituti superiori del territorio salentino a conclusione della lunga carriera lavorativa vissuta nel mondo della scuola e, al tempo stesso, esprimere riconoscenza per l’importante contributo individuale dato nell’edificazione del sapere.

Il presidente della Provincia Antonio Gabellone ha dichiarato: “Nella sua nota di commiato Nicolì ha ricordato di essere stato studente, docente, dirigente scolastico e, infine, dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale. Negli anni questi ruoli hanno fatto della sua persona un importante riferimento nel mondo della scuola. Nicolì è sempre stato una persona di grande equilibrio, sempre pronta al dialogo e propensa a cercare soluzione di sintesi con grande senso di responsabilità, una persona attenta e sensibile alla problematiche scolastiche. Le presenze di oggi sono una testimonianza dell’affetto ed un riconoscimento del lavoro che ha fatto. A lui va il grazie della comunità salentina che ho l’onore di rappresentare: grazie per la professionalità, umanità e competenza messa in campo, nei diversi ruoli, in tutti questi anni”.

Il presidente Gabellone ha, quindi, consegnato una targa di riconoscimento a Nicolì che, negli ultimi tre anni, ha guidato anche l’Ufficio scolastico provinciale di Lecce.

All’incontro hanno preso parte numerosi dirigenti scolastici degli Istituti superiori e i rappresentanti provinciali delle organizzazioni sindacali della scuola. Al termine della cerimonia è stato offerto un rinfresco allestito dagli studenti degli Istituti Alberghieri di Santa Cesarea Terme ed Otranto.

Lecce, 31 maggio 2018

© 2018, Redazione. Tutti i diritti riservati