Condividi questo contenuto













Importante e significativo appuntamento il 4-5-6 Maggio 2018, a Metaponto, frazione del comune di Bernalda, in Basilicata. La prima edizione del Festival della Magna Grecia vedrà protagonista anche il Comune di Taranto che ha subito sposato l’idea di partecipare e di essere il primo Comune partner da dove partirà il Teodoforo che porterà la “teda” ovvero la fiaccola cerimoniale olimpica.

Il Festival della Magna Grecia si occuperà di filosofia, arte e scienza, non senza dimenticare le antiche tradizioni che si svolsero nel tempo preromano, nonché i rituali sacri alla dea Hera e non solo, nel segno e nel nome di Pitagora, il principale esponente del pensiero magno-greco che, proprio a Metaponto, fondò una delle scuole più prestigiose.

L’obiettivo primario è rievocare la storia gloriosa dell’antica colonia magno-greca in tre giornate incentrate su: relazioni di ospiti dal calibro internazionale, spettacoli di rievocazione storica e manifestazioni sportive. Ci saranno circa 200 rievocatori antichi tra guerrieri, donne con abiti antichi ecc., sicuramente il più grande evento nella Magna Grecia da 1.500 anni.

L’evento è promosso dal Comune “Città di Bernalda”, ufficio Magna Grecia Cultura e Turismo e tra gli enti patrocinanti dell’evento c’è l’associazione “I Sedili di Napoli”, rappresentata da Giuseppe Serroni e la società Filellenica Italiana, rappresentata dall’ex sindaco di Cava dei Tirreni Marco Galdi mentre gli altri Comuni coinvolti sono Massafra, Ginosa, Palagiano, Castellaneta e Taranto.

Alle 11:00 circa è prevista la partenza proprio dal nostro ancora splendido Tempio Dorico che vedrà, dopo i Saluti Autorità Sindaco di TARANTO dr. Rinaldo MELUCCI e dell’Assessore a Cultura e Turismo del Comune di Bernalda METAPONTO – dr. Domenico CALABRESE , la Staffetta delle Tedofore della MAGNA GRECIA protagonista e momento iniziale del Festival (Partenza: Tempio Dorico di Taranto, Massafra, Palagiano, Castellaneta, Ginosa, Bernalda. Arrivo: Tempio di Hera di Metaponto). A cura delle associazioni: Polisportive Metaponto, Bernalda Runners e Recycling – Ikkos Taranto.

Programma del festival della Magna Grecia:

Il programma del festival della Magna Grecia si articolerà come segue:

Venerdì 04 Maggio – METAPONTO

PIAZZA GIOVANNI XXIII – SALONE di SAN LEONE MAGNO

• Ore 16.00 – Saluti Autorità

• Sindaco di Bernalda-Metaponto, Dott. Domenico Raffaele TATARANNO

• Sua Eccellenza Arcivescovo della Diocesi di Matera-Irsina, Giuseppe CAIAZZO

• Coordinatore del corso di studi di Architettura – DICEM-USB dell’Università di Basilicata – Prof. Arch. Antonella GUIDA

• Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, dott. Francesco CANESTRINI

• Ore 16.30 – Omaggio al Maestro PITAGORA. Cerimonia di inaugurazione e accensione della Fiamma Pitagorica nel pritaneo di Hestia. Testi e scenografia prof. Andreas VELISSARIS.

• Ore 17.00 – Introduzione a METAPONTION 2018 – Emiciclo di Pitagora – Metapontion – Prof.ssa Barbara Lombardi

• Ore 17.15 – “Viaggio solitario sulla scia di Pitagora” – Dr. Stamatis SKOUTAS M.D. – Direttore Programma “Antichi Porti del Mediterraneo” dell’Università dell’EGEO – SAMOS – prof.ssa Filomena MUSILLO

• ORE 17.50 – L’abitato dei SASSI (DEA), tra geometrie pitagoriche, materiali, tecniche e armonia con la terra. Prof. Antonio CONTE – Facoltà di Architettura dell’Università di Basilicata

• Ore 18.15 – Illustrazione ERASMUS PLUS PROGRAMM “PYTHAGORAS AND THE COSMIC HARMONY” – video saluto delle scuole di GRECIA e TURCHIA. Intervento Autorità scolastiche – Direttore Regionale di Basilicata del Ministero della Pubblica Istruzione – dott.ssa Claudia DATENA, Preside IIS Bernalda-Ferrandina, Giosuè FERRUZZI:

• Ore 18.45 – Neapolis pitagorica, dal Mito alla tutela delle Memorie. La Lampadoforia per il progetto “Sembrano pietre ma sono Radici”. Dott. Giuseppe SERRONI – Presidente della Associazione I Sedili di Napoli Onlus

• Ore 19.00 – ‘Metaponto ed il Metapontino al tempo di Pitagora. Il contributo dell’archeologia’ – dr. Antonio De Siena già Soprintendente per i Beni Archeologici della Basilicata.

• Ore 19.20 – Visita al Museo Archeologico – dott. Savino GALLO – Archeologo del Polo Museale della Basilicata

• ORE 21.00 – PITAGORA DA METAPONTO SHOW di Dino PARADISO, scritto da Dino Paradiso ed Antonio Orlando.

Sabato 05 Maggio – MATERA

Mattina: MATERA Capitale della Cultura Europea 2019 – città gemellata con METAPONTO

“Chiesa del Cristo Flagellato” (ex San Rocco)

LA DIASPORA METAPONTINA

• Ore 9.30 – Saluti Autorità

• Sindaco di Matera dr. Raffaello DE RUGGIERI

• Vice Sindaco di Bernalda e METAPONTO avv. Eliana ACITO

• Salvatore ADDUCE (Presidente Fondazione Matera CAPITALE DELLA CULTURA EUROPEA 2019)

• Presidente comunità della FCCEI – Federazione delle Comunità e Confraternite Elleniche in Italia. Dott.ssa OLGA NASSIS

• Direttrice Polo Museale di Basilicata di Matera – dr.ssa Marta RAGOZZINO

• ORE 10.15 Introduzione METAPONTION 2018 e ONG Hemicycle Samos – Metaponto – Ancona Dr. Stamatis SKOUTAS

• ORE 10.45 La diaspora greca e la diffusione della cultura ellenica e del filellenismo. prof. Marco GALDI (Università di Salerno, Presidente Società Filellenica Italiana)

• ORE 11.00 – L’Armonia cosmica, la visione pitagorico-platonica, analogia con la fisica quantistica. Prof. Fabrizio BARTOLI

• ORE 11.20 – La cultura fattore di crescita e di sviluppo economico. Ing. Antonello De SANTIS – Presidente Rete ITALIA JONICA

• ORE 11.40 – Visita al Museo Ridola di Matera con guida a cura del Polo Museale di Basilicata – dr.ssa Maria Antonietta CARBONE.

• ORE 12.30 – Gli antichi reperti greci – Museo Ridola di Matera – prof. Pierpaolo DE GIORGI, etnomusicologo

Mattina – TARANTO

Tempio dorico – Tempio di Hera

La via di TIMYCHA

• Ore 10.30 – Saluti Autorità: Sindaco di TARANTO dr. Rinaldo MELUCCI

• Assessore a Cultura e Turismo del Comune di Bernalda METAPONTO – dr. Domenico CALABRESE

• ORE 11.00 – Staffetta delle Tedofore della MAGNA GRECIA (Partenza: Tempio Dorico di Taranto, Massafra, Palagiano, Castellaneta, Ginosa, Bernalda. Arrivo: Tempio di Hera di Metaponto). A cura delle associazioni: Polisportive Metaponto, Bernalda Runners e Recycling – Ikkos Taranto

Direzione e coordinamento sportivo: Maurizio Pappolla, Ruggiero Dascanio

Con la partecipazione dei Sindaci dei Comuni di:

• MASSAFRA – Avv. Fabrizio QUARTO

• PALAGIANO – Avv. Domenico Pio LASIGNA

• CASTELLANETA – Avv. Giovanni GUIDOTTI

• GINOSA – Dott. Vito PARISI

• Ore 15.00 arrivo Staffetta Tempio di HERA – METAPONTO

Pomeriggio – METAPONTO:

TEMPIO DI HERA – Sala Congressi Hotel Palatinum

• Ore 15.00 – “INVESTITURA DELLE ATLETE”

Antica cerimonia a cura di Ikkos Atleti Taranto

• Ore 15.15 – “LA FUNE DELLE ESPERIDI”. Competizione a squadre dell’antico tiro alla fune

Coordinamento sportivo: maestro Vincere De Paola ETHRA CULTURA

• Ore 15.50 – “RITI E MITI DELLA TERRA DELLA MEGALE HELLAS”, di Saverio De Florio – Associazione Neopolites Taranto

• Ore 16.00 – “HIEROS GAMOS HERA”. Koreutica delle Naiadi di Metapontion e delle Nereidi di Taras – Regia e Coreografie di Clelia Madaro e Saverio De Florio

• ORE 17.00 – Filosofia della natura e aromaterapia, da Esculapio a Pitagora ai nostri giorni. Prof. Renato TITTARELLI, docente SOAM di Roma

• ORE 17.30 – L’arte e l’Armonia in terapia. Dr. Ioannis KOUTSANDREAS – Fondatore dello “PSYCHOTHEATRO” di “ARTETERAPIA” – Psicoterapeuta Università di ATENE

• Ore 18.00 – Dai misteri Eleusini, Orfico-dionisiaci e Pitagorici alle Fiabe Iniziatiche. Dr.ssa Mirella SANTAMATO

• Ore 18.20 – Il pensiero dei Presocratici e Pitagora. Dr.ssa Konstantina KONSTANTINOU. Psicologo, ricercatore filosofia della Grecia antica – Responsabile del centro “AMALTHEIA”- TRIPOLI – LIBIA

• Ore 18.40 – Philosophy Outdoors. Il Convegno Filosofico di Samos – september 2018 – Dr. Stamatis SKOUTAS – Hemicycle of SAMOS

• Ore 19.00 – Le donne nella comunità pitagorica. Prof.ssa Ida RUSSO – Società Filosofica Italiana

• Ore 19.20 – Da Samo a Metaponto (e ritorno). La circolazione del primo pitagorismo. Prof. Massimo PULPITO, Docente e ricercatore post-doc con la Cattedra UNESCO Archai di Brasilia

• Ore 19.40 – L’eredità genetica della Magna Grecia – dr. Carlo GAUDIANO, Ematologo, già direttore del laboratorio dipartimentale di biologia e immunologia del trapianto – Regione Basilicata

• Ore 20.00 Anteprima del monologo su Pitagora tratto da “Il sogno degli dei – Megale Hellas experience”, a cura dell’Ensemble Teatro Instabile. Regia Giuseppe Ranoia

Domenica 06 Maggio

Metaponto LIDO – Mattina – SALA LIDO NETTUNO

• Ore 9.30 – Saluti Autorità:

• Sindaco di Bernalda-Metaponto, Dott. Domenico Raffaele TATARANNO

• PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DI BASILICATA – Dott. Marcello PITTELLA

• Magnifica Rettrice dell’Università di Basilicata – Prof.ssa Aurelia SOLE

• Ore 10.00 Pythagoras life. Samo 580 a.C. – Metapontion 495 a.C.- dr. Michalis ANGELOPOULOS, Mayor of Samos – Greece

• Ore 10.15 – Uomo e ambiente: armonia pitagorea ed etica della responsabilità. Intervento dr.ssa Patrizia MINARDI – Dirigente Ufficio Sistemi Culturali e Turistici Regione Basilicata

• Ore 10.30 – I greci: i cultori della lingua, a cura di Prof.ssa Maria KOUTRA – Presidente Comunità Ellenica di Taranto “Maria Callas”.

• Ore 10.45 – “Pitagora e Budda: armonia e ciclo della natura e delle anime“- dott. Pietro LAUREANO, Architect UNESCO Consultant

• Ore 11.05 – “L’influenza del pensiero filosofico della Magna Grecia nelle nuove tecnologie”. Prof. Gianluca DE NOVI, HARVARD MEDICAL SCHOOL – U.S.A.

• Ore 11.40 – Pensiero armonico e musica in PITAGORA – prof. Pierpaolo DE GIORGI, Etnomusicologo

• Ore 12.00 – Rievocazione dell’Approdo degli ACHEI – Spiaggia di Metaponto. Regia Giuseppe Marco ALBANO

Metaponto – pomeriggio: Tempio di Hera – Antico Teatro Greco – Piazza Giovanni XXIII

• Ore 16.00 – Paneurithmìa (antica danza greca che unisce corpo, spirito, ritmo e poesia con la natura, finalizzata al recupero dell’armonia pitagorica). In collaborazione con I.I.S. Bernalda. A cura della Prof.ssa Christiana TROUSSA counselor specialist in arte drammatica greca.

• Ore 17.00 – Tempio di Hera- Filosofia della Natura. Esercizi di Rigenerazione. Pratiche armoniche e di riequilibrio psicofisico. Prof. Renato TITTARELLI – Emiciclo di Pitagora di Ancona.

• Ore 17.30 – Corsa per la PACE nel Mondo delle atlete magnogreche – dal Tempio di Hera sino all’Antico Teatro Greco di Metaponto – Cerimonia di premiazione. Presidente CONI BASILICATA – dr. Leopoldo Desiderio e Presidente CRPO – dott.ssa Angela BLASI

• Ore 19.30 – Antico Teatro Greco di Metaponto – “LE BACCANTI”. Spettacolo teatrale a cura di SEMELE project – Adattamento dal testo di Euripide e regia di Christiana TROUSSA

• Ore 20,30 – Processione con fiaccole da Teatro Greco sino al pritaneo di Hestia.

• Ore 21,00 – LA MUSICA CHE GUARISCE I TARANTATI (Musica e balli popolari della Magna Grecia). ESIBIZIONE LIVE DEI TAMBURELLISTI DI TORREPADULI.

• Degustazione cibi pitagorici in collaborazione con ASSOCIAZIONE LEUCIPPO e SLOW FOOD MAGNA GRECIA

© 2018, Redazione. Tutti i diritti riservati