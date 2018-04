Condividi questo contenuto













“La Cultura della Libertà”. Sarà questo il filo conduttore della Festa del Libro 2018 – Il Maggio dei Libri, indetto dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca (Miur), in programma sabato 28 aprile 2018, nell’Aula Magna del Liceo Ferraris-Q.Ennio, in via Abruzzo, a Taranto.

A partire dalle 10, i giornalisti Angelo Di Leo e Michele Tursi, con gli studenti delle scuole Ferraris-Q. Ennio, Archita, Aristosseno e Vittorino da Feltre racconteranno il faticoso cammino per la “Libertà”. Una traversata multimediale di parole, musica, immagini; una carrellata di fatti e personaggi che hanno segnato diverse epoche storiche.

Ospiti della mattinata la direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Taranto MarTA Eva Degl’Innocenti e il professore e scrittore Enrico Galiano, autore di “Eppure cadiamo felici” (Garzanti), romanzo dedicato al mondo degli adolescenti e di “Tutta la vita che vuoi”, uscito da pochissimi giorni.

I veri protagonisti della giornata saranno, però, i ragazzi con le letture, i momenti musicali dal vivo, gli approfondimenti, preparati sotto l’attenta guida delle professoresse Tiziana Cometa, Grazia Di Todaro, Anna Caricasole, Maria Pia Dell’Aglio, Nicoletta Cervellera.

Taranto, 23 aprile 2018

© 2018, Redazione. Tutti i diritti riservati