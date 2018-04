Condividi questo contenuto













La ballerina tarantina Roberta Di Laura, ambasciatrice “At Large” della Universum Academy Switzerland di Lugano, è la direttrice artistica dell’ “International Universum Dance Award”, concorso internazionale di Danza Classica promosso dall’associazione svizzera presieduta da Valerio Giovanni Ruberto. Il concorso, aperto a danzatori e danzatrici classici a partire dai 18 anni di età, si avvale di una prestigiosa giuria internazionale e vedrà, dopo le selezioni, la cerimonia di premiazione dove saranno conferiti i riconoscimenti ai primi tre classificati oltre a due premi speciali: “Promessa della Danza” e “Una Vita per la Danza” alla presenza di ospiti e personalità di spicco del panorama della danza.

Roberta Di Laura, dottoressa in Arti e Scienze dello Spettacolo presso l’Università Sapienza di Roma, vincitrice di diversi concorsi e borse di studio, a soli 20 anni, dopo selezione tramite curriculum, è diventata membro del prestigioso “Consiglio Internazionale della Danza” di Parigi riconosciuto dall’Unesco, massima organizzazione per tutte le forme di danza a livello mondiale e in tale veste ha presentato lavori di ricerca sulla danza per i congressi svoltisi in Canada, in Florida, ad Atene, a San Pietroburgo, Varsavia, Avignone, Ucraina e a Tokyo dove è stata l’unica danzatrice italiana ad aver presentato un contributo per la manifestazione.Ha ricevuto inoltre numerosi riconoscimenti per i traguardi raggiunti nella danza tra cui Premio “Notte degli Oscar 2014 – Statte” , “Premio Internazionale Crisalide Città di Valentino, “Premio “Nilde Iotti” ,”Premio Città di Monopoli” per la Categoria “Giovani”, “Premio Internazionale Universum Donna” e nomina di Ambasciatrice di Pace da parte della “Universum Academy Switzerland” di Lugano, targa dal Comune di Statte, sua cittadina di residenza, quale “Ambasciatrice di grazia e bellezza nel mondo”, nomina di “Socia Onoraria” dell’Associazione Internazionale Pugliesi nel Mondo”, “Premio Adoc Città di Taranto Fiducia 2017”, “Premio Donne di Puglia – Città di San Nicola”e “Premio Semper Fidelis” da parte della Universum Academy Switzerland di Lugano. Protagonista di diverse fortunate tournées in Germania e di un tour negli Emirati Arabi, ha curato le coreografie per diversi importanti eventi ed è stata invitata a danzare in numerosi e prestigiosi eventi in Italia e all’estero, tra cui, solo per citarne alcuni, degni di nota il suo debutto in qualità di prima ballerina ed interprete principale nella produzione internazionale “Titanic Live Concert” con musiche di Robin Gibb (Bee Gees) e Robin J. Gibb, la sua partecipazione in qualità di danzatrice al “Festival Internazionale Sanremo BenEssere svoltosi a Sanremo, in qualità di ospite d’onore al Premio “Giovani Eccellenze 2017” ad Urbino ed inoltre nel corso della Cerimonia di Apertura del “Cultural Diplomacy & Humanitarian Poetry Festival” di Rabat in Marocco.Attualmente impegnata alla realizzazione del progetto “Tanzen auf der Donau” ad Ulm (Germania) e nella tournée internazionale “Travelling Ballerina Project” partita da Colonia (Germania) con “Giselle” e proseguita a Mannheim con “Swan Lake”, ad “Abu Dhabi con Sherazade” e a Dubai con il “Modern Ballerina Dubai Project”.

