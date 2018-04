Condividi questo contenuto













“Rompicapi musicali”, l’evento tra musica ed enigmi si terrà venerdì 6 aprile alle ore 21 al Teatro Orfeo di Taranto. Il concerto rientra nella stagione “Eventi Musicali” dell’Orchestra ICO della Magna Grecia. Il matematico Piergiorgio Odifreddi svelerà i messaggi criptici che da sempre legano il mondo della musica alla comunicazione segreta, dal gospel americano degli schiavisti agli amori segreti tra personaggi storici, fino ad arrivare ai messaggi subliminali dei Beatles. Il confronto tra musica e matematica svelerà enigmi musicali partendo dalle variazioni enigmatiche di Elgar al ritorno della navicella spaziale Apollo 13 sulla Terra. Le imperdibili spiegazioni di Odifreddi porteranno attraverso un affascinante viaggio nel mondo della musica e le esecuzioni saranno prodotte in versione sinfonica dall’Orchestra della Magna Grecia, diretta dal Maestro Maurizio Lomartire.

Piergiorgio Odifreddi è un matematico, logico e saggista. Oltre che di matematica nelle sue pubblicazioni si occupa di divulgazione scientifica, storia della scienza e di saggistica varia. Ha studiato matematica presso l’Università di Torino, dove si è laureato con lode in logica nel 1973. Ha insegnato logica matematica presso l’Università di Torino e la Cornell University (Usa). Nel 2011 ha vinto il Premio Galileo per la divulgazione scientifica, e i suoi libri divulgativi più noti sono “Le menzogne di Ulisse” (2004) sulla logica, “C’è spazio per tutti” (2010) sulla geometria, e “Il museo dei numeri” (2013) sull’aritmetica. È autore di noti best-seller come “Il Vangelo secondo la Scienza” (1999), “Il matematico impertinente” (2005), “Perché non possiamo essere cristiani” (2007) e “Il dizionario della stupidità” (2016). Dopo aver scritto un libro in forma di lettera aperta a Benedetto XVI nel 2011, ne ha ricevuto una lunga risposta pubblica nel 2013, e ha pubblicato con il papa emerito “Caro papa teologo, caro matematico ateo” (2013). Il suo ultimo libro è “La democrazia non esiste” (2018). Odifreddi si avvicina alla musica per un progetto originale, elaborato in esclusiva con l’Orchestra Magna Grecia, nell’ambito del quale si andranno a studiare degli enigmi matematici e logici nascosti all’interno di alcuni dei più grandi brani musicali del repertorio classico, con la scoperta di tanti piccoli segreti nascosti tra le note di capolavori musicali ben noti.

Maurizio Lomartire, consulente artistico dell’Orchestra ICO della Magna Grecia è attivo come compositore/arrangiatore, violinista/violista e direttore d’orchestra. Ha collaborato e collabora con artisti di fama come Bacalov, Piovano, Amoyal, Apap e Rosenberg e orchestre internazionali come l’Orchestra Filarmonica “Klassica” di Pietroburgo, l’Orchestra Filarmonica di Poznan e l’Orchestra di Stato del Messico. Ha studiato violino e viola con W. Janssen, K. Stochmialek e P. Dervishi e ha conseguito la laurea in Musicologia. Dal 1997 al 2008 è stato Direttore musicale dell’Orchestra Ico della Magna Grecia. Da qualche anno si è avvicinato al jazz come autore ed esecutore. Insegna presso il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari e suona strumenti Yamaha e Cantini.

Il programma della serata prevede:

J.S. Bach

L. Stokowski

“Toccata”

G. Verdi

J. Lennon

P. McCartney

“Alfredo in the Sky with Lucy”

E. Elgar

“Enigma Variations op.36”

Il concerto è organizzato dall’Orchestra ICO Magna Grecia e Comune di Taranto, Regione Puglia e Mibact. Main sponsor: Ubi Banca, Shell, Fondazione Puglia, Programma Sviluppo e Baux Cucine. Media Partner: Mycicero.

Biglietti:

€45 poltronissima

€35 platea centrale e I°galleria

€25 II° e III° galleria

Per biglietti e informazioni: a Taranto presso Orchestra della Magna Grecia, in via Tirrenia n.4 (099.7304422), in via Giovinazzi n.28 (cell. 392.9199935) o da Basile Strumenti Musicali, in via Matteotti n.4 (099.4526853)

