Abano, Montecatini o Ischia. Queste le mete dei soggiorni termali che l’assessorato al Welfare ha individuato per 150 cittadini over 65 ed autosufficienti residenti a Taranto nell’ambito di una più ampia programmazione di turismo sociale. Circa 13 giorni in pensione completa e tre distinte date di partenza, rispettivamente il 17 giugno, 8 luglio e 26 agosto. Le domande di partecipazione ai soggiorni termali, corredate del Modello I.S.E.E in corso di validità potranno essere presentate dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 a partire dal 10 Aprile al fino al 4 Maggio 2018 agli uffici del Servizio Sociale Anziani – Via Veneto n. 83 – Taranto.

Le domande saranno esaminate e per ciascuna località prescelta sarà stilata una graduatoria che terrà conto della situazione economica e socio – fa­miliare nonché della partecipazione negli anni precedenti alle attività di turismo sociale. Il certificato medico di autosufficienza, rilasciato dal proprio medico, dovrà essere presentato 15 giorni prima della partenza.

Formula breve invece per tre viaggi sociali: inferiore la durata e il numero dei posti messi a disposizione per questi soggiorni vacanza, sempre in pensione completa. Dal 6 al 9 maggio, ai Castelli romani; 3 giorni a Ravenna e dintorni, dal 23 al 216 ottobre; un giorno in più, 4 in tutto, dal 10 al 15 dicembre a Bolzano e dintorni.

Otranto è l’altra destinazione scelta per il turismo sociale 2018 per la gita di un solo giorno. La data fissata è il 17 settembre e la disponibilità è per 100 concittadini. “La programmazione- spiega l’assessore al welfare, Simona Scarpati- abbraccia un arco temporale complessivo fino a tutto dicembre e contempla un’offerta di turismo sociale che soddisfa esigenze differenti per luogo di interesse e per durata: soggiorni termali per il recupero psico-fisico o viaggi della durata più breve, fino alle gite di un solo giorno, comunque sempre scegliendo luoghi di attrattiva turistica da vivere in socialità. Le esperienze ben riuscite vanno replicate e migliorate e queste iniziative che hanno riscosso sempre molto successo ed ampia partecipazione- conclude l’assessore- meritano di rinnovarsi puntualmente, puntando al miglior servizio, alla migliore offerta e a strutture alberghiere accuratamente selezionate”.

