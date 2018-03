Condividi questo contenuto













I diritti collettivi sono il nostro pane quotidiano, ma vi è un mondo di diritti individuali inespressi che ogni giorno finiscono per non essere esercitati e che invece consentirebbero a pensionati, lavoratori, famiglie, persone malate o immigrati di vivere meglio in un paese che crea strumenti ma spesso non li rende pratiche accessibili a tutti.

Così Giovanni D’Arcangelo, Segretario Organizzativo della CGIL di Taranto, presentando la giornata “INCA in piazza” che si svolgerà sabato 24 marzo dalle 9.00 alle 18.00 all’interno degli spazi Ipercoop a Paolo VI.

Una postazione fissa con operatori al servizio dei cittadini che per 9 ore risponderà alle domande che potranno giungere su previdenza, assistenza economica e sociale (maternità, paternità, disagio economico, invalidità civile), salute e migrazione.

Basti considerare – dice Cosimo Tagliente, direttore provinciale del Patronato INCA CGIL di Taranto – che molto spesso ci troviamo di fronte a pensioni modeste che ricalcolate rimettono nelle tasche dei pensionati somme non percepite per mesi o addirittura per anni.

Calcoli inesatti o procedure non allineate che nel 90% dei casi fanno riscontrare errori proprio su buona parte delle pensioni sottoposte al controllo degli operatori INCA di Taranto e provincia.

Parliamo di 3 pensionati su quattro con pensioni pagate a cifre inferiori a quelle spettanti e non per incapacità dell’INPS – afferma ancora Tagliente – ma perché esistono prestazioni previdenziali che l’Istituto eroga solo dopo espressa richiesta dei pensionati.

Storie di diritti inespressi dunque che l’INCA prova a far emergere andando ogni anno in piazza a parlare con i cittadini.

Ma non solo pensioni. Tra la gente andranno anche le informazioni per la tutela della genitorialità, o la fase complessa di diritti da esigere di fronte a infortuni o malattie professionali, o di fronte al desiderio di ricongiungimento familiare di tanti immigrati presenti sul nostro territorio.

Consulenze personalizzate che consentiranno ai cittadini che ne faranno richiesta di ricevere risposte nell’immediato oppure attraverso un appuntamento specifico nei quattro centri INCA di Taranto, in quelli della provincia a Castellaneta, Grottaglie, Manduria e Martina Franca o in tutti gli uffici delle Camere del lavoro CGIL di ogni comune.

© 2018, Redazione. Tutti i diritti riservati