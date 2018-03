Condividi questo contenuto













Un successo ed una sconfitta. Bilancio scontato per i Boys Taranto nella seconda doppia trasferta stagionale, a Foligno e Roma.

In Umbria, la compagine jonica è tornata a vincere fuori casa (non accadeva dalla prima giornata, in quel di Termoli) grazie ad una prestazione quasi perfetta, nonostante due importanti assenze, quelle dei due influenzati Eletto (elemento da quintetto base) e Dell’Orco: 52-56 il risultato finale al termine di unja combattuta gara.

La gara di sabato pomeriggio con la Polisportiva Foligno Sportinsieme è stato un amarcord per il tarantino Angelo Loperfido, giocatore che fu tra i pionieri del wheelchair basketball in terra jonica con il Taranto Basket 93 e che ora si disimpegna in Umbria dividendosi tra campo e panchina. L’ex rossoblù le ha tentate tutte per cercare di far valere il fattore campo, combattendo nel pitturato (18 punti finali per lui) e cercando di scuotere i suoi nei momenti difficili, ma ha trovato una formazione tarantina determinata e disposta a non cedere.

I gialloneri jonici sono sempre stati avanti nel punteggio, contando sulla buona vena realizzativa di Sansolino (17 punti) e del solito Campanile (18), cui si è aggiunto il play Todaro, anch’egli in doppia cifra (12). Toccato il +12 nel secondo quarto, con i pochi cambi a disposizione (Frisenda, Gallipoli, Pastore), Taranto è riuscita a tenere botta sul ritorno dei locali, riportatisi fino al -2. Poi, con il lavoro oscuro di Latagliata (8 punti) e i canestri importanti di Sansolino e di Donvito nel finale, la vittoria è stata portata in porto, utile a mantenere il terzo posto dietro l’ormai imprendibile Rieti e Lecce.

Domenica mattina a Roma, contro il S. Lucia “B”, è andata in scena tutta un’altra prova, Complici la stanchezza della sera prima, il viaggio scomodo notturno sotto la pioggia torrenziale, l’inutilità ai fini della classifica di questa gara, la scelta di coach L’Ingesso di dare più spazio alle seconde linee, i Boys sono stati travolti dalla seconda squadra del plurititolato S. Lucia. La prima squadra capitolina gioca in serie A e ha appena tagliato il traguardo dei playoff, da quarta classificata, per cui la partecipazione della squadra B a questa Serie B è solo platonica.

La squadra allenata da Carpentieri è scesa in campo decisa a “vendicare” la sconfitta dell’andata a Taranto, una delle poche subite nella stagione e ha condotto la gara senza problemi, con gli ospiti incapaci di contrastare la pressione locale. È finita 71-16, risultato che non ammette repliche, ma che non ha scosso il morale di Latagliata e compagni.

Sabato prossimo, 24 marzo, si torna al “Maria Pia” per affrontare nuovamente la Polisportiva Foligno Sportinsieme e proseguire il duello con il Don Orione Roma per il terzo posto finale nel girone.

TABELLINO

Foligno-Taranto 52-56

(15-16, 32-38, 48-50)

POL. FOLIGNO SPORTINSIEME: Loperfido 18, Catarinucci 7, Buda, Bartoli, Del Citerna, Ugolini 8, Torregiani, Alcini, Perrini, Zedda, Galli, Castellani 19. All. Loperfido

BOYS TARANTO: Frisenda, Todaro 12, Latagliata 6, Gallipoli, Sansolino 17, Donvito 5, Campanile 16, Pastore. All. L’Ingesso

ARBITRI: De Mattia e Guaranta

Parziali: 15-16, 17-22 (p.t. 32-38), 16-12, 4-6 (s.t. 20-18)

N.B.: Tabellino S. Lucia Roma-Boys Taranto non disponibile.

SERIE B – GIRONE C

RISULTATI 10^ giornata (3^ di ritorno)

Foligno-Don Orione Roma 50-44; Rieti-Lecce 72-49; Barletta-Termoli 20-50;

Foligno-Taranto 52-56; S. Lucia B Roma-Taranto 71-16.

CLASSIFICA: Rieti 16 punti (8 gare); Lecce 14 (9); Taranto 10 (8); Don Orione Roma 8 (8); Foligno 8 (9); Molise Termoli 4 (9); Barletta 0 (10).

Fuori classifica: S. Lucia B Roma 14 (10).

Prossimo turno

Taranto-Foligno (24/3); Don Orione Roma-Barletta (25/3); Termoli-Rieti (24/3); Lecce-S. Lucia B Roma (25/3).

