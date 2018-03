Condividi questo contenuto













Oggi a Taranto le associazioni e i cittadini sono di nuovo scesi in Piazza al grido di “Chiudiamola qua”. Una manifestazione per ricordare le piccole vittime dell’inquinamento industriale. Impressionanti sono i dati che denunciano l’aumento delle neoplasie nei bambini di Taranto e dei conseguenti decessi. L’ennesima manifestazione per richiamare l’attenzione della politica e del Governo sull’emergenza ambientale e sanitaria a Taranto e provincia. Tra i tantissimi in prima linea, anche la dottoressa Grazia Parisi, pediatra che esercita nel Quartiere Tamburi, la quale denuncia un incremento del 30% in più di tumori nei bambini con conseguente mortalità del 54% in più rispetto al resto della Regione Puglia. “Fare la pediatra a Taranto, significa essere impotenti… Impotenti di fronte alle malattie gravi, di fronte alle malattie quotidiane” – così conclude la dott.ssa Parisi.

© 2018, Cosimo Ricci. Tutti i diritti riservati