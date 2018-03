Condividi questo contenuto













Venerdì 16 marzo 2018, alle ore 15.30, presso l’Auditorium di questo Istituto, ha avuto

luogo la cerimonia conclusiva dello Short Master “Tutela dell’Ambiente e contrasto

a ecomafie e ecoreati”.

All’evento, introdotto dal Comandante della Legione Allievi di Bari, Generale di

Brigata Vito STRAZIOTA e dal Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari,

Prof. Antonio Felice URICCHIO, è intervenuto il Prof. Massimo INGUSCIO,

Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) con la relazione “Scienza

per la Salute del Pianeta”.

Il Master universitario, che ha preso avvio lo scorso 19 febbraio, è frutto di una

specifica collaborazione tra l’Università degli Studi Aldo Moro di Bari e la Legione

Allievi, formalizzato il 25 gennaio 2017 presso la sede dell’Ateneo barese e segue

cronologicamente le due edizioni di Short Master denominate “Safety & Security in

mare” e “Money Laundering & Tax Law”.

Le lezioni, tenute presso la sede di questo Istituto d’Istruzione hanno visto la

partecipazione di 101 frequentatori fra personale appartenente al Corpo e cultori civili

della materia, ponendo in evidenza l’interesse ed il successo dell’iniziativa, in un

contesto che rappresenta un settore strategico del Corpo.

I docenti, appartenenti al mondo Accademico, alla Magistratura, al Corpo della

Guardia di Finanza ed all’Arma dei Carabinieri Tutela Ambiente, durante il periodo

formativo hanno toccato temi di assoluto interesse ed attualità, tra i quali le tecniche

investigative nei reati ambientali, il Sistema Nazionale per la protezione dell’ambiente,

le convenzioni internazionali in tema ambientale, l’Economia e la fiscalità circolare.

Al termine della cerimonia sono stati consegnati, dalle Autorità intervenute, gli attestati

di partecipazione ai frequentatori che hanno superato il test finale.

© 2018, Redazione. Tutti i diritti riservati