Lo shopping on line seduce anche le aziende della tradizione tessile del territorio jonico. Nella giornata di ieri, Salvatore Toma, Presidente della Sezione Moda, Tessile e Abbigliamento di Confindustria Taranto, ha organizzato un incontro B2B (business to business) fra Serena Battaglia, buying manager di Yoox.com, azienda italiana leader nel settore delle vendite online di moda, lusso e design, ed una folta rappresentanza di imprenditori del settore.

Per le imprese del territorio jonico, fino a pochi anni fa lontane dal mondo della rete, si tratta di una rivoluzione non da poco. Affidare i propri brand e le proprie produzioni di tradizione alle logiche totalmente diverse del business on line rappresenta una scommessa prima ancora che un’opportunità, che però anche i grandi marchi del lusso hanno scelto per aggredire una consistente (e crescente) fetta di mercato.

Da queste premesse è nato l’incontro di ieri, fortemente voluto dal dinamico presidente Salvatore Toma, (neo Presidente della Sezione Moda anche di Confindustria Puglia) e accolto con grande favore da Serena Battaglia e Chiara Tagliani, sua assistente: per il primo, è stata l’occasione per conoscere ulteriormente una realtà in forte espansione che ha come mercato di riferimento Stati Uniti, Europa e Cina; per i secondi, l’occasione di presentare le molteplici opportunità che i negozi virtuali possono fornire in alternativa alle vendite tradizionali, portando ad esempio proprio l’acclarata tendenza dei grandi stilisti a favorire sempre più il web come forma di marketing e di promozione delle loro linee di produzione.

“Abbiamo pensato di dare alle nostre imprese – afferma Toma – l’opportunità di aprire, oltre ai paesi esteri, una vetrina di eccellenza anche sul web, che rappresenta a tutti gli effetti la trasformazione più intelligente su cui scommettere per competere sui mercati. L’innovazione passa anche dalla capacità di rischiare, di cambiare e di mettersi in gioco con nuove e credo anche entusiasmanti sfide”.

Taranto, 16 marzo 2018 Confindustria Taranto

