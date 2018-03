Condividi questo contenuto













In principio erano puntini, poi linee, e prese forma la storia. Del mondo. Per “favole&TAmburi”, la rassegna di teatro ragazzi del Crest, domenica 18 marzo, alle ore 18 al TaTÀ di Taranto, in via Deledda ai Tamburi, va in scena “Punto e punta”, testo e regia Marco Renzi, tratto dal libro “La storia di un punto” scritto da Marco Renzi ed illustrato da Fabio Magnasciutti, con Mirco Abbruzzetti e Simona Ripari, musiche originali Rodolfo Spaccapaniccia, immagini video Mirko Viti, costumi Valentina Ardelli, pupazzi Lucrezia Tritone, scene Paolo Figri e Giacomo Pompei su disegno di Paolo De Santi, voce fuori campo Beatrice Bellabarba, luci e suoni Simone Agostini e Matteo Fadi, produzione Proscenioteatro (Porto San Giorgio, FM). Durata 60 minuti. Biglietto 6 euro. Dalle ore 17, lo staff dello Junior TaTÀ sarà ad attendere il giovane pubblico, per coinvolgerlo, gratuitamente, nell’animazione “Aspettando… gioco”. Info: 099.4725780 (int. 1) – 366.3473430.

La vera, incredibile e mai prima d’ora raccontata, storia del mondo. Cronaca di uno spazio primordiale, immenso, bianco e silenzioso, e di un piccolo punto nero che lo abita, della sua solitudine e della sua tristezza. Di una provvidenziale punta che arriva, del loro incontro, e di tanti puntini scalmanati che nascono e che, prendendosi per mano, diventano linee. Cronache di linee curiose che incastrandosi vanno a formare delle inaspettate figure geometriche, che a loro volta, mosse da irrefrenabile attrazione, si compongono, disegnando il mondo delle origini, quello in bianco e nero.

Storia della prima pioggia, dell’arcobaleno, della scoperta dei colori e di Nerone, il tiranno che li tiene prigionieri. Racconto di una spettacolare evasione, di colori fuggiaschi che dipingono il mondo intero. L’ira di Nerone, le armate che avanzano e si dispongono, dando vita alla più lunga ed incruenta battaglia che l’umanità abbia mai conosciuto. Voci di una guerra che ancora oggi si combatte, ogni ora, ogni minuto, per la quale nessuna goccia di sangue è stata mai versata.

BIOGRAFIA

Proscenioteatro

Nasce ufficialmente nell’estate del 2016, dall’incontro tra due professionisti, Stefano Tosoni e Marco Renzi, che operano da decenni nel settore del teatro e degli spettacoli dal vivo. All’interno di questa nuova forma societaria, li ritroviamo entrambi come direttori artistici: Tosoni per il settore formazione, teatro di prosa e non solo, Renzi per quello che riguarda il teatro ragazzi, eventi e festival correlati. E da questa alchimia tra due persone che si stimano professionalmente, che operano nello stesso ambito, ma in settori distinti che però possono integrarsi e potenziarsi a vicenda, nasce la volontà di imbarcarsi in questa nuova avventura, la Proscenioteatro srls appunto, una nuova realtà che ambisce a divenire punto di riferimento, nelle Marche e non solo, per tutto ciò che concerne il teatro, l’arte, gli spettacoli dal vivo.

© 2018, Redazione. Tutti i diritti riservati