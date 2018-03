Condividi questo contenuto













I consiglieri del M5S Marco Galante e Mario Conca hanno preso parte questa mattina al sit-in organizzato davanti alla sede della presidenza della Regione dalle maggiori associazioni che in Puglia si occupano volontariamente dell’assistenza completa di disabili gravi e gravissimi, tra cui gli ammalati di sclerosi laterale amiotrofica (SLA), che da 8 mesi non ricevono l’assegno di cura.

“Un Presidente della Regione e Assessore alla Sanità, che si dichiara “impotente”, continuando a scaricare le responsabilità di una situazione gravissima sulla burocrazia, e un assessore al Welfare che ha il coraggio di accusare i familiari dei disabili gravissimi di “strumentalizzare” il dolore dei loro cari. Dichiarazioni assolutamente inaccettabili rilasciate questa mattina in una regione che sembra parte di un mondo che gira al contrario- dichiara Marco Galante che prosegue – Ci troviamo di fronte a cittadini che già si trovano in una situazione di assoluta difficoltà, che non ricevono l’assegno di cura dallo scorso luglio. Di chi è la responsabilità di questa politica sociale-sanitaria assolutamente inefficiente? Sono state diverse le soluzioni suggerite nel tempo, ma finora non si è mosso ancora nulla, e la sensazione è che sia Emiliano che i dirigenti di settore prima di oggi non avessero la reale percezione di quanta sofferenza attanaglia ogni giorno sia gli ammalati che i familiari. Non si sarebbe dovuta aspettare la manifestazione di oggi per far prendere impegni precisi ai dirigenti della ASL. Il governo doveva e poteva fare qualcosa prima. Non posso fare altro – prosegue – che auspicare una pronta risoluzione della problematica sottolineare l’incapacità da parte della politica di risolvere i problemi dei cittadini”.

“La sanità di Emiliano – aggiunge Conca – fa sì che i disabili gravi e gravissimi debbano elemosinare i loro diritti o scendere in strada per recriminare dopo 8 mesi di stallo l’assegno di cura. Il Governatore di Puglia continua ad essere latitante e si ostina a non nominare un assessore a tempo pieno che prenda in carico e per mano gli assistiti. Siamo al collasso, il sistema sanitario regionale fa acqua da tutte le parti per la gioia del privato profit e a danno della collettività”

© 2018, Redazione. Tutti i diritti riservati