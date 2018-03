Condividi questo contenuto













Un concerto lirico che ha visto come protagonisti il duo formato dal soprano Lorena Zaccaria e dal pianista Simone Spada.

I due artisti tarantini hanno proposto un repertorio interessante e ricco che ha spaziato dalle arie d’opera alla musica da camera dell’800 e del ‘900.

Il soprano Lorena Zaccaria e il pianista – organista Simone Spada hanno instaurato un sodalizio musicale già da tre anni portando la lirica in giro per la Puglia e alcune zone del nostro “stivale”.

Non manca negli obiettivi del duo l’aspetto sociale e solidale oltre che culturale, infatti, molte sono le occasioni in cui si è fatta musica per scopi benefici come quest’ultimo in favore dell’ANT.

L’ANT fa assistenza specialistica gratuita ai malati di tumore e alle famiglie, garantita 365 giorni l’anno, 24 ore su 24, festività incluse, ma anche prevenzione. Questa rappresenta l’arma più efficace per combattere il cancro ed è per questo che la Fondazione ANT in questi ultimi anni ha dedicato particolare attenzione ai progetti di sensibilizzazione ed educazione sanitaria nelle scuole e sul territorio ed ai progetti di diagnosi precoce, offrendo visite gratuite in tutto il paese. Ma anche la ricerca scientifica è storicamente parte integrante delle attività istituzionali della Fondazione ANT.

E “Il binomio cultura e beneficenza non si può scindere perché quando si fa musica, si porta la totalità dell’io a tutti, proprio per il fatto che il cuore dell’uomo è per l’infinito” ha riferito Simone Spada.

La scorsa sera un pubblico foltissimo e caloroso ha applaudito il duo Zaccaria – Spada e ha richiesto il bis finale per il grande apprezzamento.

La serata è stata organizzata dall’Accademia musicale “G. Puccini” e sponsorizzata dai Lions Club Poseidon, Mastrovito fotografia e Martinucci srl.

Altre date di concerti sono fissate per Lorena e Simone e il prossimo 21 marzo li potremo ascoltare nello Stabat Mater di Pergolesi presso la Cattedrale di Castellaneta.

In primavera e in estate saranno in giro per l’Italia a portare la musica di Puccini, Verdi e Tosti sia in duo che con il coro “Tarenti Cantores” del quale il soprano Lorena Zaccaria è direttore e il pianista Simone Spada, il maestro collaboratore al pianoforte.

Non ci resta che farci trascinare dalla musica del duo Zaccaria – Spada che sono in continua ricerca sotto il punto di vista del repertorio lirico e cameristico.

Vito Piepoli

