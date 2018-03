Condividi questo contenuto













Il talento del duo “Musica Nuda” arriva a Taranto al Teatro Orfeo giovedì 8 marzo, accompagnato da un’intera orchestra. Il concerto, con inizio alle ore 21, rientra nella stagione “Eventi Musicali” dell’Orchestra della Magna Grecia. La voce di Petra Magoni, il contrabbasso di Ferruccio Spinetti e l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Piero Romano daranno vita a una serata magica.

Le altre date previste per Musica Nuda con l’Orchestra della Magna Grecia sono:

domenica 11 marzo a Potenza alle ore 19 nell’Auditorium Conservatorio (biglietti presso la sede di Ateneo Musica Basilicata, piazza 18 agosto, n. 14, primo piano, tutte le mattine e martedì e sabato pomeriggio),

lunedì 12 marzo a Molfetta alle ore 20.30 nell’Auditorium Regina Pacis (biglietti presso Molfetta, libreria IL GHIGNO via Salepico n 47, www.bookingshow.it per la vendita online).

È stato un incontro fortuito voluto dal destino quello tra Musica Nuda. Cantante solista con all’attivo già quattro album, nel gennaio 2003 Petra Magoni aveva in programma un mini-tour in alcuni piccoli club della “sua” Toscana con un amico chitarrista. Proprio il giorno del loro primo concerto, quest’ultimo si ammala. Petra, invece di annullare la data, chiede a Ferruccio, già contrabbassista degli Avion Travel, di sostituirlo all’ultimo minuto. Il concerto ottiene un tale successo che i due protagonisti di questo “Voice’n’bass” combo, nel giro di qualche settimana, mettono insieme un intero repertorio composto dalle canzoni che più amano e di slancio registrano in una sola giornata il loro primo album “Musica Nuda”, titolo che darà poi il nome anche al loro duo. In quattordici anni di intensa attività concertistica in tutto il mondo, Musica Nuda ha collezionato riconoscimenti prestigiosi vantando nel proprio palmarès la “Targa Tenco 2006” nella categoria interpreti, il premio per “Miglior Tour” al Mei di Faenza 2006 e “Les quatre clés de Télérama” in Francia nel 2007. Nel corso degli anni, Ferruccio e Petra hanno portato il loro progetto in giro per il mondo, riuscendo a raggiungere anche spazi prestigiosi tra cui l’Olympia di Parigi, l’Hermitage di San Pietroburgo. Nel marzo 2014 sono stati gli unici ospiti musicali della “Giornata Mondiale del Teatro” che si è celebrata all’interno del Senato della Repubblica, alla presenza del Presidente Pietro Grasso. Hanno realizzato più di 1200 concerti, prodotto otto dischi in studio, due dischi live e un dvd.

La produzione del duo Musica Nuda è Bubba Music.

il Maestro Piero Romano, ideatore, fondatore e Direttore artistico dell’Orchestra ICO della Magna Grecia dal 1993. Si é esibito sia come pianista sia come direttore in tantissime città italiane e in Austria, Nord America, Sud America, Spagna, Belgio, Francia, Svizzera, Albania, Messico, Venezuela, Grecia, Portogallo. Note sono anche le sue collaborazioni con Bruno Canino, Katia Ricciarelli, Stefano Bollani, Noa, Serena Autieri. Ha registrato musiche di Gervasio, Poulenc, Rota, Lord Berner’s, Walton, Procaccini, Mozart, Tchaikovsky, Rachmaninov.

Il concerto è organizzato dall’Orchestra ICO Magna Grecia e Comune di Taranto, Regione Puglia e Mibact. Main sponsor: Ubi Banca, Shell, Fondazione Puglia, Programma Sviluppo e Baux Cucine. Partner: Mycicero.

A Taranto prezzi scontati per le donne!

In occasione della Giornata internazionale della donna l’Orchestra della Magna Grecia applicherà il 20% di sconto per le donne che acquisteranno i biglietti del concerto “Musica Nuda” dell’8 marzo a Taranto.

