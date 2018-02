Condividi questo contenuto













Il gruppo politico de “ I Socialisti “ e di “ Impegno Socialdemocratico “ a nome del proprio coordinatore politico Simona Pavese vista l’attuale pesante crisi dell’occupazione e delle condizioni di difficoltà economiche e sociali che stanno attraversando tutti i Comuni della provincia di Taranto , chiede alle Amministrazioni di riservare, sulla base delle esperienze conseguite nelle precedenti tornate elettorali, ai disoccupati o presi in carico dal servizio sociale per condizioni di povertà o situazione economica disagiata ( nella misura di un terzo ) la priorità nella nomina a scrutatore per i seggi dei vari territori comunali, e di un altro terzo ai giovani studenti inoccupati . L’ultimo terzo dovrà riguardare coloro i quali sono stati già sorteggiati e che risultano iscritti regolarmente all’albo degli scrutatori, al di là della loro situazione occupazionale, nel rispetto del principio di rappresentatività . Analoga iniziativa è stata già intrapresa nel Comune di Coriano, in provincia di Rimini, dove gli scrutatori che siederanno ai seggi nella prossima tornata elettorale di domenica 4 marzo p.v. saranno solo disoccupati o in attesa di una prima occupazione e studenti sotto i 30 anni di età . È un’iniziativa da estendere a tutta l’Italia – ha dichiarato Simona Pavese – in modo da “ favorire ” concretamente i cittadini più svantaggiati . Aiutare la gente ad inserirsi nel mondo lavorativo deve essere un’ossessione di chi amministra. Mi auguro che qualche candidato/a possa fare tesoro di questa nostra proposta e portarla all’attenzione dei vari Sindaci ”. E a chi ci potrebbe accusare di creare discriminazioni, rispondiamo senza se e senza ma che : “Siamo abituati a vedere prima chi ha bisogno: chi pensa che questa nostra decisione sia discriminatoria è invitato a capire la logica che sta dietro la scelta. Ci sono delle priorità nella politica: quella dei Socialisti e dei Socialdemocratici di Pulsano sono sempre i giovani e le persone disoccupate”. Simona Pavese dixit .

Pulsano, lì 24.02.2018

