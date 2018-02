Condividi questo contenuto













Con non comune abilità, è riuscito a truffare persone di tutta Italia, dal Piemonte alla Sicilia, passando per la Liguria, le Marche e la stessa Puglia. Un elevato numero di reati li ha commessi utilizzando sempre la stessa tecnica finalizzata alla truffa e collaudata negli anni. Inseriva sul sito di vendita e aste “on line” denominato “e-bay” articoli di telefonia e TV di ultima generazione a prezzi accattivanti che suscitavano l’interesse degli ignari acquirenti, i quali dopo aver versato l’importo mediante ricarica ad una carta poste-pay intestata al truffatore, non ricevevano l’oggetto che ritenevano di aver acquistato. Vani i reiterati tentativi di contattare il truffatore da parte dei malcapitati. Nella mattinata odierna, i Carabinieri della Stazione di Brindisi Centro hanno eseguito un ordine di esecuzione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona, nei confronti di D.G., classe 1988 del luogo. Il 30enne deve espiare la pena di 7 mesi di reclusione e 400 € di multa. La condanna riguarda una delle tante truffe compiute nell’anno 2010, nel comune di Vado Ligure in provincia di Savona. Nella circostanza, l’arrestato aveva incassato 710 € versate sulla sua carta di credito ricaricabile poste-pay dall’ignaro acquirente, quale corrispettivo per l’acquisto di un televisore 46 pollici, manufatto mai pervenutogli.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso la sua abitazione in regime di detenzione domiciliare.

