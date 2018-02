Condividi questo contenuto













Sabato 24 e domenica 25 presso il centro commerciale Mongolfiera si terrà il “Trofeo città di Taranto” di calcio Balilla. Ad organizzare l’evento la Lega italiana calcio balilla in collaborazione con A.S.D. Taranto calcio balilla. Dieci le squadre che si scontreranno, entrambe di 8 giocatori nella formula triplo KO con specialità volo, tradizionale e never four.

Il torneo si svolgerà sui nuovi tavoli LICB 2018 “Top revolution”. Saranno premiate le prime tre squadre classificate. Alla prima classificata oltre al trofeo e alle medaglie, l’iscrizione e l’alloggio per le fasi finali dei campionati nazionali (dal valore di 500 euro). Alla seconda classificata l’iscrizione per le fasi finali dei campionati nazionali (comprensiva della divisa completa). “Siamo molto fieri di ospitare questo torneo regionali, segno che il nostro centro commerciale sta diventando sempre di più un punto di riferimento per la città. Il nostro obiettivo è proprio questo: al di là dell’aspetto commerciale, far diventare la Mongolfiera un riferimento culturale per Taranto”, commenta Stefano D’Errico, direttore Mongolfiera Taranto.

Questo il programma per la due giorni: sabato 24 ore 18 dimostrazione e tiri tecnici e la possibilità di sfidare i campioni regionali e nazionali.

Domenica 25 ore 18 torneo a squadre.

Per info e iscrizioni chiamare il numero 329. 9224026 – Max Giumentaro, responsabile LICB Puglia.

