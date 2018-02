Condividi questo contenuto













Con l’eurodeputato Massimo Paolucci, qui a Taranto per Liberi e Uguali, ho preso parte all’assemblea auto convocatasi per discutere del Convegno sugli studi sulla Magna Grecia, escluso quest’anno dai finanziamenti regionali. Una vicenda che sta scuotendo tutto il mondo culturale locale, ma non solo , vista la grande risonanza che l’evento ha a livello internazionale, poichè l’evento rischia di scomparire o sminuirsi. Un Convegno che rappresenta un evento particolarissimo, con i suoi studi, i suoi seminari che si rinnovano ogni anno, con le diverse tematiche affrontate, capace di richiamare studiosi, borsisti, studenti, appassionati da tutto il mondo,e , grazie alla sua specificità e al suo elevato valore culturale, consegna ogni anno studi ed esperienze sempre innovative. Rammaricato per lo spregio procurato alla città di Taranto da parte della Regione Puglia con l’esclusione dal bando che finanzierà le attività culturali in Puglia, ho chiesto un incontro urgente al Presidente Emiliano e all’assessore alla Cultura della Regione Puglia, Loredana Capone, per affrontare, e cercare di superare, le problematiche di carattere burocratico che si sono venute a creare durante la fase di valutazione del progetto tarantino, che hanno comportato l’esclusione.

Mino Borraccino

© 2018, Redazione. Tutti i diritti riservati