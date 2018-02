Condividi questo contenuto













È stata Lugano la prima tappa delle riprese per lo spot ufficiale del Global Dance Festival 2018 che vedrà protagonista la ballerina classica tarantina Roberta Di Laura e che si svolgerà il 26 e 27 Maggio prossimi ad Atsugi (Kanagawa) in Giappone presso l’Atsugi Cultural Centre. All’interno del progetto saranno inserite le sue performances già eseguite a Colonia in Germania e le riprese in diverse altre città tra cui Francoforte, Stoccarda e Taranto, sua città natale.

Attualmente impegnata alla realizzazione del progetto “Tanzen auf der Donau” ad Ulm, “Stuttgart Tanz” a Stoccarda e nella tournée internazionale “Travelling Ballerina Project” partita da Colonia con “Giselle”, Roberta vanta un curriculum di grande spessore artistico a partire dai primi studi con i migliori docenti provenienti dalle maggiori accademie di danza quali Conservatorio Superiore Nazionale di Danza e Musica di Parigi, Accademia Vaganova di San Pietroburgo, Balletto di Cuba, Opera di Vienna, Bolshoi Ballet di Mosca, Opéra di Parigi, Balletto Reale delle Fiandre, English National Ballet di Londra, Contemporary Dance School di Amburgo, Steps on Broadway di New York e numerose altre. Diplomatasi in danza classica, moderna e contemporanea con riconoscimento da parte dell’Ajkun Ballet Theatre di New York, ha seguito inoltre diversi stages e corsi di perfezionamento presso accademie quali l’Accademia del Teatro alla Scala di Milano, la Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma e la Scuola del Balletto di Roma. Vincitrice di diversi concorsi e borse di studio, a soli 20 anni, dopo selezione tramite curriculum, è diventata membro del prestigioso “Consiglio Internazionale della Danza” di Parigi riconosciuto dall’Unesco, la più importante organizzazione per tutte le forme di danza a livello mondiale e in tale veste ha presentato lavori di ricerca sulla danza per i congressi svoltisi in Canada, in Florida, ad Atene, a San Pietroburgo, Varsavia, Avignone, Ucraina e a Tokyo dove è stata l’unica danzatrice italiana ad aver presentato un contributo per la manifestazione.

Ha ricevuto inoltre numerosi riconoscimenti per i traguardi raggiunti nella danza tra La Notte degli Oscar 2014 – Statte” , “Premio Internazionale Crisalide Città di Valentino, “Premio “Nilde Iotti” “per aver reso lustro alla Città di Taranto con la sua opera meritoria nel mondo della danza” alla presenza della Vice Presidente del Senato, Valeria Fedeli, “Premio Città di Monopoli” per la Categoria “Giovani”, “Premio Internazionale Universum Donna” e nomina di Ambasciatrice di Pace da parte della “Universum Academy” di Lugano, targa dal Comune di Statte, sua cittadina di residenza, quale “Ambasciatrice di grazia e bellezza nel mondo”, nomina di “Socia Onoraria” dell’Associazione Internazionale Pugliesi nel Mondo”, “Premio Adoc Città di Taranto Fiducia 2017” e nomina di Direttrice Artistica dell’International Universum Dance Award. Ha curato le coreografie per diversi importanti eventi ed è stata invitata a danzare in numerosi e prestigiosi eventi in Italia e all’estero, tra cui, solo per citarne alcuni, degni di nota il suo debutto in qualità di prima ballerina ed interprete principale nella produzione internazionale “Titanic Live Concert” con musiche di Robin Gibb (Bee Gees) e Robin J. Gibb, la sua partecipazione in qualità di danzatrice all’Interkulturelle Stadtteilfest “Expressions’ a Colonia in Germania, allo spettacolo “Amore, Amore. Die schönsten italienischen Liebesgeschichten” presso il Bürgerzentrum Ehrenfeld di Colonia, al “Festival Internazionale Sanremo BenEssere svoltosi a Sanremo, in qualità di ospite d’onore al Premio “Giovani Eccellenze 2017” ad Urbino ed inoltre nel corso della Cerimonia di Apertura del “Cultural Diplomacy & Humanitarian Poetry Festival” di Rabat in Marocco, “NatalArt 2017” – Tropea e alla fortunata tournée in Germania con il balletto “Lo Schiaccianoci”.

Laureata in Arti e Scienze dello Spettacolo presso l’Università Sapienza di Roma con la tesi di laurea “Ida Rubinstein: rivoluzione tra teatro e danza” presentata inoltre nel corso del 50° Congresso Mondiale Danza svoltosi ad Atene. Continua gli studi con il corso di laurea magistrale in “Teatro, Cinema, Danza e Arti Digitali” presso la stessa Università. Modella per l’Italia ed Ambassador nel mondo del celebre marchio di abbigliamento danza “Ballet Papier di Barcellona”per cui ha posato anche in Germania e per numerosi progetti fotografici tra cui “Calendario 2017” promosso da Confcommercio Taranto teso alla valorizzazione delle bellezze della “Città dei Due Mari”, “In Punta di Piedi tra i Castelli di Puglia”, “Ballerina Project Berlin” svoltosi a Berlino e presentato presso il prestigioso Lviv State Academic Theater of Opera and Ballet, “Tänzerin am Main” realizzato a Francoforte sul Meno e pubblicato in esclusiva sul prestigioso giornale italo-tedesco “Corriere D’Italia”.

