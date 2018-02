Condividi questo contenuto













Il derby non è mai una gara come le altre, soprattutto Martina – Grottaglie. Una gara delicata, tra due squadre con ambizioni playoff che nelle ultime gare hanno raccolto meno di ciò che hanno seminato.

Il Volley Club arriva alla gara dopo tre sconfitte consecutive: due molto onorevoli contro Casarano (in Coppa Puglia) e Cerignola, capoliste nei gironi A e B, mentre il tonfo esterno di Bitonto all’ultimo turno è stato duro da digerire.

A caricare l’ambiente biancoazzurro a pochi giorni dalla gara ci pensa il Presidente del Volley Club Giuseppe Quaranta: “Arriviamo a questa partita affamati. Quella di Bitonto è stata una gara che dobbiamo immediatamente dimenticare, l’unica davvero buttata via di questa stagione. Purtroppo non abbiamo mostrato la grinta che ci ha sempre contraddistinto e la maggiore fame dei nostri avversari ha scavato il solco decisivo. Gare come quella di domenica pomeriggio a Martina non hanno bisogno di particolari presentazioni: per la prima volta torneremo in casa loro, dove due anni fa conquistammo in Gara 3 la promozione in Serie C, entrambe le squadre daranno il massimo per cercare di conquistare il bottino pieno. Mi aspetto una grande gara: i ragazzi si stanno allenando bene, mostrando il giusto spirito, pertanto sono sicuro che in campo dimostreremo chi siamo.”

Può sorridere anche Coach Marasciulli che per la trasferta martinese recupererà Monaco e Fornaro, assenti a Bitonto. Il Martina si presenterà in campo rimaneggiato: mancherà infatti l’opposto Logroio squalificato per un turno.

La gara si terrà presso la Palestra dell’ITC Leonardo Da Vinci di Martina Franca Domenica 18 Febbraio alle ore 18:00.

