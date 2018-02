Condividi questo contenuto













Si inaugura domenica 18 Febbraio la serie di eventi che vedrà protagonista “SPRINGFIELD”, la prima DOMENICA IN FESTA, alla quale non dovete assolutamente mancare, potrete mettervi alla prova con una caccia al tesoro, nell’interpretare gli indizi e giungere al “bottino” finale, e potrete giocare con i super pigiamini o far tante foto, e godere dell’intrattenimento degli innumerevoli giochi che saranno guidati da bravissime e simpaticissime animatrici.

Ogni Domenica mattina, infatti, dalle 10.30 alle 13.00, da Febbraio fino ad Aprile, da Springfield, oltre al bar e pasticceria, potrete godere di spettacoli ed animazioni, ad ingresso libero, senza alcun obbligo di consumazione. Per la realizzazione di queste giornate di festa, SPRINGFIELD ha collaborato con l’Associazione Smile e l’Associazione C’era Una Volta.

La direzione artistica è stata affidata all’Associazione Smile, che vede come presidente il giovane Manuel Manfuso. Questo giovane ragazzo con la sua troupe ha toccato ogni singolo angolo della Puglia, ha collezionato notevoli successi, specialmente in questo ultimo anno, il 2017, ha raggiunto un successo strepitoso, portando in giro spettacoli straordinari, lasciando sempre senza parole, perché con le sue idee riesce a sorprendere ogni volta con un qualcosa di nuovo, scovando talenti e creandone di nuovi associando alcuni dei suoi artisti.

E sono proprio le tante sorprese che non mancheranno in questo susseguirsi di domeniche. Saranno presentati notevoli spettacoli spaziando dalla magia, alle bolle di sapone, free style, danze con il fuoco, cacce al tesoro a tema, laboratori, bike trial, cabaret… e non mancheranno ospiti speciali per i più piccini, personaggi dei film di animazione, dei cartoni animati e principesse Disney. E oltre ai tanti spettacoli, animatrici e animatori faranno giocare i più piccoli con attività di gruppo, baby dance, trucca bimbi, regalando sculture di palloncini, ogni angolo di Springfield sarà occupato da un intrattenimento differente.

Tra i vari spettacoli annoveriamo, il free style portato in scena da un giovanissimo ragazzo che fa magie con un semplice pallone da calcio, lo stesso ha collaborato per pubblicità di marchi, e partecipato a video di società calcistiche; lo spettacolo della danza col fuoco, un’antica tradizione che lascia sempre senza parole i più piccini ; una novità è sicuramente il bike trial, acrobazie su di una bicicletta; tanti saranno i maghi che impressioneranno i piccini con apparizioni, sparizioni, giochi di carte e di prestigio, così come i giocolieri che incantano con il giocolare di birilli e sfere. È in programmazione la festa degli aquiloni, ognuno parteciperà con il proprio facendolo volteggiare nel cielo tarantino e sarà premiato il più bello e fantasioso. Previsto anche un raduno di macchine elettriche e motorette, evento che lo scorso anno ha riscosso molto successo ed una notevole partecipazione, per questo riproposto. Si potrà partecipare ad un laboratorio di colori che vedrà i piccini e i loro genitori collaborare per la realizzazione di lavoretti, colorati e divertenti. Descrivere tutto ciò che ci sarà in questi mesi è riduttivo per questo vi invitiamo a partecipare e a vivere personalmente queste domeniche in festa.

Importante specificare il motivo e l’idea di queste feste mattutine domenicali, ci si pone come obiettivo sicuramente quello di portar gioia, di far divertire ma anche, di allontanare i piccini da video giochi, computer o qualsiasi genere di consolle. Star in compagnia, giocare insieme, ballare e saltare arricchisce, far capire ai più piccoli che “insieme è un posto bellissimo”.

