Poveracci i grillini. Pescati con le mani nella marmellata , non sanno come difendersi. Fanno finta di emettere i bonifici e da veri furbastri dopo qualche ora li revocano. Io sono stato solo 7 anni in parlamento e la metà della mia indennità e dei miei rimborsi spese li versavo veramente al mio partito con delega irrevocabile , noncon bonifici fasulli e taroccati . Invece di insultare me , chiedano scusa agli italiani ed ai loro elettori che li stanno inseguendo pieni di rabbia per il tradimento subito.

Lecce, 13 febbraio 2018

Ernesto Abaterusso

Capogruppo Art.1-Mdp

Regione Puglia

