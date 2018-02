Condividi questo contenuto













Momento nero. I Boys Taranto subiscono la terza sconfitta consecutiva, prima interna, lasciando passare sul proprio campo la Lupiae Lecce (38-68 il risultato finale), squadra cui contendono la seconda piazza del girone C di Serie B dietro l’ormai imprendibile Rieti.

Il ritorno sul parquet di casa dopo la doppia trasferta del fine settimana precedente e l’atmosfera del derby non hanno dato la scossa alla compagine di L’Ingesso, rimasta in partita solo per un tempo prima di essere sopraffatta dalla compagine salentina.

Eppure la gara era iniziata sotto i migliori auspici, con i gialloneri di casa, in formazione tipo, padroni del campo e capaci di allungare fino al +6, grazie ad una buona circolazione di palla e a meccanismi ben oliati. Ma è bastato perdere qualche pallone di troppo per ridare fiato alla squadra ospite, che è riuscita a risalire fino al -3 del primo quarto (14-11) per poi operare aggancio e sorpasso nel secondo periodo grazie ad una più attenta fase difensiva e a finalizzazioni veloci (24-25 a metà gara).

I Boys, schierati con i tre lunghi, sono invece apparsi più lenti e prevedibili e a nulla è servita la strigliata del tecnico nell’intervallo. I giocatori hanno smesso di giocare di squadra, affidandosi a soluzioni personali poco utili, così la compagine leccese è riuscita a mantenere il controllo della gara salendo a +15 e mettendo la gara sui giusti binari prima dell’inizio dell’ultimo quarto (32-43). I Boys nel finale hanno mollato del tutto, consentendo alla Lupiae di allungare fino al pesante +30 conclusivo.

La squadra tarantina avrà l’occasione di rialzare la testa la settimana prossima, nella prima gara del girone di ritorno: si giocherà ancora alla palestra dell’istituto Maria Pia (ore 18) contro la Sportinsieme Termoli, già superata all’andata. Il secondo posto è ancora alla portata, basta crederci e tornare a giocare come nella prima fase della stagione.

TABELLINO

Boys Taranto Basket – Lupiae Lecce 38-68

(14-11, 24-25, 32-43)

Boys Taranto Basket: Dell’Orco 2, Frisenda 2, Todaro 10, Labellarte n.e., Latagliata 2, Eletto 7, Gallipoli n.e., Sansolino 2, Donvito 2, Campanile 19, Pastore n.e. All. L’Ingesso.

Lupiae Team Salento Colella Nto Lecce: De Nuccio 2, Longo 6, Stella 12, Ingrosso, Calò 16, Magrì, Coi, Bottazzo, Caicedo Montano 13, Gioia, Spedicato 13, Guarascio 6. All. Bortone

Arbitri: Santangelo di Potenza e Desposati di Casamassima.

Parziali: 14-11, 10-14 (p.t. 24-25), 8-18, 6-25 (s.t. 14-43).

SERIE B – GIRONE C

RISULTATI 7^ giornata: Don Orione Roma-Termoli 59-38; Taranto-Lecce 38-68;

Foligno-Rieti 39-58; S. Lucia B Roma-Barletta 94-17

CLASSIFICA: Rieti (7 gare) 14 punti; Lecce (7) 10 punti; Taranto (7), Don Orione Roma (7) 8 punti; Foligno (6) 4 punti; Molise Termoli (7) 2 punti; Barletta (6) 0 punti.

Fuori classifica: S. Lucia B (6) Roma 8 punti

Prossimo turno (1^ di ritorno): Barletta-Rieti (17/2); Taranto-Termoli (17/2); S. Lucia B Roma-Don Orione Roma (18/2); Foligno-Lecce (24/2); Don Orione Roma-S. Lucia B Roma (25/2)

